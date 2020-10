Hạt mầm ngày ấy, bây giờ...

Hành trình ươm mầm của Báo Quảng Nam đã trải qua 10 năm. Theo thời gian, những “hạt mầm” lên xanh và tỏa bóng mát, có thể chở che và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Báo Quảng Nam “điểm danh” vài “hạt mầm” trong số đó.

Nhiều “hạt mầm” được trao tặng thưởng những năm trước nay đã trưởng thành. Ảnh: C.N

Từ “mầm xanh” lứa đầu tiên (năm 2010) - Lê Xuân Lộc, học sinh chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ) bây giờ đã là thạc sĩ, dược sĩ, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ - quan hệ quốc tế, giảng viên Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Công việc và những dự án Lộc đã và đang thực hiện có thể sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ như dự án phi lợi nhuận Give2Give - nâng cao tiếng Anh và kỹ năng lãnh đạo cho thanh niên trong khu vực, dự án Make Science Make Sence - kết nối các ngành khoa học ứng dụng.

Ước mơ thành sự thật Đã 7 năm trôi qua, kể từ khi nhận tặng thưởng Ươm mầm tài năng đất Quảng, Lê Thị Ngọc Trâm vẫn nhớ mãi câu hỏi của phóng viên Báo Quảng Nam khi đến nhà Ngọc Trâm để viết bài về nhân vật nhận giải thưởng (năm 2013): “Sau này em có muốn được làm việc và góp sức cho quê hương Quảng Nam hay không?”. Lúc ấy, dù đang theo học lớp chuyên Văn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Ngọc Trâm không ngần ngại trả lời đó là ước mơ của mình và sẽ cố gắng theo đuổi. Bây giờ điều ấy trở thành sự thật khi Ngọc Trâm tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Hiện Ngọc Trâm là giáo viên bộ môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông (Hội An).

Đầu tháng 9.2020, Lê Xuân Lộc là đại diện duy nhất của Việt Nam (cùng với 2 đại diện của quốc gia khác) được Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á - YSEALI và Đại học Fulbright Việt Nam mời chia sẻ tại sự kiện trực tuyến “Tương lai của ASEAN: Vai trò của giới trẻ” nhằm giới thiệu một dự án đặc biệt dành cho các bạn trẻ trong khu vực Đông Nam Á. Trước đó, năm 2016, Lê Xuân Lộc được cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama vinh danh vì những đóng góp cho các dự án khoa học và cộng đồng.

Còn chàng trai đam mê sáng tạo robot - Thủy Ngọc Phong, “hạt mầm” mùa giải thứ hai (năm 2011) giờ là người sáng lập và giám đốc điều hành (Founder and CEO) của Công ty Tự động hóa Robowind (TP.Hồ Chí Minh), hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp, chế tạo máy in lụa và hệ thống máy in lụa tự động.

Phạm Hoàng Diễm (Điện Bàn) - mùa giải 2012 hay Phan Nguyễn Thu Sương (Tam Kỳ), Phan Thế Hoàng (Núi Thành) đều nhận tặng thưởng mùa ươm mầm 2013 là những nhân vật “ra đi để trở về”. Sau khi du học tại Ireland bằng học bổng toàn phần của Chính phủ nước này, Hoàng Diễm trở về làm việc tại Việt Nam.

Còn Phan Nguyễn Thu Sương tốt nghiệp ngành quản trị du lịch và khách sạn quốc tế Trường Đại học Queensland (Úc), trở về quê hương, hiện công tác tại Sở Du lịch TP.Đà Nẵng.

Lê Thị Ngọc Trâm (giữa), gương mặt ươm mầm năm 2014, hiện công tác tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: NVCC.

Phan Thế Hoàng tốt nghiệp tiến sĩ tại Úc năm 2018, lúc 29 tuổi; là nhân vật trong sách “Rạng danh tài trí Việt năm châu” (Nhà xuất bản Thế Giới, năm 2019); năm 2020, anh là 1 trong số 34 học viên của Viện Lãnh đạo ABG và hiện nay, Thế Hoàng kinh doanh lĩnh vực khách sạn tại Đà Nẵng.

Nguyễn Xuân Lộc - người được trao thưởng ươm mầm mùa giải gần đây nhất (năm 2019) từng được tôn vinh là thủ lĩnh tình nguyện và đạt giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng”. Lộc vừa được bổ nhiệm làm Trợ lý giám đốc Công ty Daunpenh Agrico, 1 trong 3 công ty sản xuất cây ăn trái của THADI tại Campuchia. Dù vậy, Lộc chia sẻ: “Cảm thấy ngại vì sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi chưa làm được gì nhiều trong hoạt động cộng đồng”.