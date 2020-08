Hiệp Đức sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(QNO) - Chỉ còn vài ngày nữa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Hiệp Đức là địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội nên tổ chức kỳ thi (đợt 1) theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

Bố trí máy sát khuẩn tay ở các điểm thi. Ảnh: VĂN MINH

Kỳ thi tại huyện Hiệp Đức được Sở GD-ĐT bố trí 2 điểm thi của Hội đồng thi số 34. Điểm thi số 44 tại Trường THPT Hiệp Đức (thị trấn Tân Bình) có 12 phòng thi, 264 thí sinh, trong đó 4 thí sinh tự do. Điểm thi số 45 tại Trường THPT Trần Phú (xã Bình Lâm) có 9 phòng thi, 199 thí sinh.

Để kỳ thi THPT năm nay diễn ra nghiêm túc, an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Hiệp Đức đã sớm thành lập ban chỉ đạo và phân công các thành viên theo dõi, kiểm tra kỳ thi. Công an huyện bố trí đủ lực lượng bảo vệ vòng ngoài, vòng trong, quản lý bảo mật đề thi. Trung tâm Y tế huyện theo dõi sức khỏe, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điện lực, Viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc. Các địa phương phối hợp tổ chức tốt kỳ thi.

Thầy giáo Lê Văn Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Đức cho biết, để đảm bảo kiến thức cho học sinh, giúp các em yên tâm, vững tin bước vào kỳ thi, nhà trường đã tổ chức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho 41 em có học lực dưới trung bình. Tổng thời gian ôn tập 37 tiết, tổ chức thi thử, quán triệt phụ huynh, học sinh chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi. Trường cũng phân công cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với địa phương và gia đình thường xuyên liên lạc, theo dõi sức khỏe học sinh.

Về cơ sở vật chất, điểm thi số 44 đảm bảo điều kiện phòng ốc, tường rào cổng ngõ, điện nước, quạt thông gió, trang bị 1 máy sát khuẩn tự động, 3 máy đo thân nhiệt, 10 labo rửa tay bằng xà phòng hay nước sát khuẩn, 2 tháp nước sạch… Trường THPT Hiệp Đức còn cấp mỗi thí sinh 4 khẩu trang y tế trong suốt thời gian làm bài thi.

Còn điểm thi số 45 tại Trường THPT Trần Phú, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Gia Đông cho biết, trường có 37 thí sinh ngoài địa bàn gồm các xã Quế Minh (Quế Sơn), Bình Lãnh (Thăng Bình), Tiên Sơn (Tiên Phước) sẽ thi đợt 2 vì đang thực hiện giãn cách xã hội. Các thí sinh còn lại, qua theo dõi từ giáo viên chủ nhiệm, đến thời điểm này không có trường hợp nào ảnh hưởng về sức khỏe, đảm bảo điều kiện dự thi.

Chị Đặng Thị Ngọc Lan - Bí thư Huyện đoàn Hiệp Đức cho biết, để kịp thời tiếp sức mùa thi, Ban Thường vụ Huyện đoàn giao cơ sở đoàn 2 trường lựa chọn các tình nguyên viên năng nổ, nhiệt tình, bố trí mỗi điểm thi hơn 20 tình nguyên viên túc trực trước cổng trường sẵn sàng giúp thí sinh về nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn. Đồng thời quản lý, nắm số điện thoại từng thí sinh để động viên ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, đi thi đúng giờ.

Hiên nay, công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội diễn ra chặt chẽ. Các bậc phụ huynh không tạo sức ép mà thường xuyên theo dõi, động viên con em thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Có thể nói đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở Hiệp Đức khá chu đáo, đảm bảo các điều kiện.