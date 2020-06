Hỗ trợ nhiều thiết bị cho các trường học ở Tây Giang

Phòng GD-ĐT TP.Hội An vừa đến thăm và tặng 4 dàn máy tính, 25 bộ bàn ghế học tin học, 4 ti vi, 1 tủ sấy chén bát, 30 bộ quần áo và 15 suất học bổng (tổng trị giá hơn 115 triệu đồng) cho Trường Mầm non liên xã Ch’ơm - Gary, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gary, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ch’ơm (huyện Tây Giang - đơn vị kết nghĩa với TP.Hội An).

Với phương châm “Trường kết nghĩa với trường, phòng kết nghĩa với phòng”, thời gian qua Phòng GD-ĐT và các trường học trên địa bàn TP.Hội An và huyện Tây Giang đã có nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ về vật chất, chuyên môn phục vụ công tác dạy và học ở hai địa phương. Chuyến thăm và trao quà lần này của Phòng GD-ĐT TP.Hội An có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp nhiều trường học trên địa bàn Tây Giang có thêm nhiều trang thiết bị mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng cao.