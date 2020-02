Học sinh có tiếp tục nghỉ học?

Đã sắp hết thời hạn một tuần tạm nghỉ học để “né” dịch corona theo chỉ đạo của UBND tỉnh, học sinh (HS) các địa phương trên địa bàn tỉnh có tiếp tục phải nghỉ học trong tuần tới?

Hôm qua 6.2, trả lời Báo Quảng Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, trong ngày hôm nay 7.2, sau khi chờ báo cáo của các địa phương về tình hình dịch bệnh, Sở GD-ĐT cùng Sở Y tế sẽ trao đổi cụ thể để tham mưu UBND tỉnh quyết định việc cho HS các địa phương Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn nghỉ học thêm nữa hay không.

“Trong tuần qua, tất cả các địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, ngành về phòng chống dịch corona. Qua đó, nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên và HS về tăng cường công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn trước khi vào lớp học. Các trường học phối hợp với ngành y tế thực hiện phun thuốc tiêu độc, tẩy trùng, vệ sinh trường lớp, thiết bị dạy học theo đúng quy định. Còn việc có cho HS 3 địa phương nghỉ học thêm và mở rộng thêm địa bàn thì phải xem xét cụ thể” - ông Quốc nói.

Ông Quốc nhắc lại việc cho nghỉ học không khó nhưng phải hết sức cân nhắc, bởi quan trọng là gia đình cần có sự quản lý tốt con em, tránh tập trung chỗ đông người, giúp các em biết tự phòng tránh, còn không ở nhà chẳng khác ở trường, thậm chí nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh lớn hơn. Tất nhiên, nghỉ học là cần thiết để phòng tránh dịch bệnh song không được hoang mang, lo lắng. Sở vẫn thường xuyên theo dõi sát sao tình hình, cùng ngành y tế xem xét cẩn trọng trước quyết định cho HS nghỉ học.

Trong khi đó, theo ông Phùng Hoàng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên, nếu không có dịch thì không nên cho học trò nghỉ học. “HS đi học, đến trường được nhà trường, thầy cô tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh rõ ràng là tốt hơn để các em ở nhà nhưng không có người quản lý, nhắc nhở” - ông Hoàng nói. Cũng theo ông Hoàng, những ngày qua, các trường học trên địa bàn huyện đã được phun thuốc, khử trùng; đồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho HS khi các em đến lớp. Vì vậy, có thể nói các em được bảo vệ an toàn trong môi trường học đường trước nguy cơ dịch bệnh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tất cả HS bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và thị xã Điện Bàn tạm nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2. Các địa phương còn lại vẫn học bình thường. Riêng Trường Phổ thông DTNT tỉnh - nơi nuôi dạy, ăn ở tập trung 469 HS người dân tộc thiểu số các huyện miền núi của tỉnh, dù nằm trên địa bàn TP.Hội An song không nghỉ học mà vẫn lên lớp bình thường. Hiệu trưởng Lê Đức Sơn cho biết, nhà trường đã xin ý kiến và được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tiếp tục tổ chức giảng dạy. Trong thời gian này, nhà trường tăng cường quán triệt cho các em về các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử trùng khu nội trú. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc ăn ở, đi lại của HS, hạn chế ra ngoài khuôn viên nhà trường, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các em. Đến nay, tất cả HS của trường đều khỏe mạnh, không có trường hợp nào bị ho, sốt.

Tại TP.Tam Kỳ, một số trường học tổ chức phối hợp với phụ huynh thống kê, báo cáo tình hình của con em như có bị ho, sốt, có người thân từ nước ngoài về tết cùng ăn ở, sinh hoạt với gia đình, trong dịp tết có đi du lịch nước ngoài... để quản lý, theo dõi. Thành phố cũng đang đẩy mạnh tiến độ phun thuốc khử trùng các trường học nhằm tạo ra môi trường an toàn trước khi HS trở lại trường.