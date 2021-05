Học sinh Điện Bàn, Đại Lộc đến trường kiểm tra học kỳ II

Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường

XUÂN PHÚ | 06/05/2021 - 07:00

Sau 2 ngày phải nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19, sáng nay 6.5, học sinh (HS) các bậc học từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh sẽ đi học trở lại, trừ TP.Hội An - địa phương đang có ca dương tính Covid-19. Đảm bảo an toàn phòng dịch khi HS trở lại trường là nhiệm vụ hàng đầu đối với tất cả trường học.