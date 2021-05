Học sinh Hội An, Duy Xuyên đến trường kiểm tra học kỳ II

(QNO) - Sáng nay 14.5, Sở GD-ĐT ban hành Công văn 985 cho phép học sinh (HS) ở TP.Hội An và huyện Duy Xuyên đến trường để kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Một năm học đầy biến động khi HS của tỉnh kiểm tra học kỳ II phải chia thành nhiều đợt. Ảnh: X.P

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường học kiểm tra học kỳ II các môn còn lại theo đúng hướng dẫn của sở tại Công văn 968 (13.5) và báo cáo kế hoạch về sở trước khi tổ chức kiểm tra.

Trong Công văn 968, Sở GD-ĐT giao trách nhiệm cho phòng GD-ĐT, các trường học ra đề kiểm tra, sao in, bảo mật theo đúng quy định. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch kiểm tra đảm bảo yêu cầu khách quan, công bằng trong đánh giá kết quả học tập của HS, kết thúc sớm nhất việc kiểm tra học kỳ II.

Sở dĩ chỉ có 2 địa phương Hội An, Duy Xuyên mà không có Điện Bàn, Đại Lộc là do trước đó, Sở GD-ĐT có văn bản gửi chủ tịch UBND 4 địa phương đang tạm dừng đến trường xin ý kiến về việc cho HS đến trường làm bài kiểm tra học kỳ II, thời gian từ 14 - 19.5 để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh. Tuy nhiên, sau đó Hội An và Duy Xuyên thống nhất cho HS trở lại trường.