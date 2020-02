Học sinh, sinh viên Quảng Nam đi học lại từ ngày 17.2

(QNO) - UBND tỉnh cho phép học sinh, sinh viên Quảng Nam đi học lại kể từ ngày 17.2; đồng thời chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.

Ngành y tế khử khuẩn trường lớp trong thời gian học sinh nghỉ học. Ảnh: HỒNG NHUNG

Hôm nay 14.2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 668/UBND-KGVX cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Quảng Nam đi học lại kể từ ngày 17.2.



UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, hướng dẫn, tập huấn rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trong tất cả trường, lớp học các biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện học sinh có dấu hiệu nhiễm bệnh như: ho, sốt, khó thở…, nghi ngờ nhiễm bệnh và thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.

Đặc biệt, lưu ý dành tiết học đầu tiên (đối với học sinh, sinh viên), 45 phút đầu tiên (đối với các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ) để giáo viên hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho các em trong trường, lớp và các biện pháp phòng chống phù hợp với đặc thù của từng trường, lớp; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống dịch trong trường học, đảm bảo phụ huynh và học sinh an toàn, an tâm đến trường.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, triển khai xử lý các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở tại trường học.

* Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế đã có cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí, một số khuyến cáo về việc đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường.