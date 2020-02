Học sinh Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn nghỉ học từ ngày 3 đến 9.2

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng nay 3.2, các Phòng GD-ĐT Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn thông báo khẩn cho học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết 9.2 do dịch bệnh corona.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng GD-ĐT Hội An cho biết, đối với học sinh tiểu học, các trường trên địa bàn vẫn tổ chức cho học sinh chào cờ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh corora. Sau giờ chào cờ, các trường thông báo đến tất cả phụ huynh đón học sinh trở về nhà.

Phòng GD-ĐT Tam Kỳ và Hội An đã phối hợp với ngành y tế tổ chức phun thuốc sát khuẩn trong trường học. Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, từ ngày 2.2 phun thuốc sát khuẩn tất cả trường học trên địa bàn. Tại Hội An, trước mắt tập trung sát khuẩn ở các trường trung tâm phố cổ.

Ông Trương Công Nên - Trưởng phòng GD-ĐT Điện Bàn cũng cho biết, sáng nay, Phòng GD-ĐT thị xã đã thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn nghỉ học trong vòng 1 tuần, từ ngày 3.2 đến 9.2.

Phòng GD-ĐT các địa phương nói trên cũng lưu ý trong thời gian học sinh nghỉ học, phụ huynh nhắc nhở con em mình hạn chế đi lại, tụ tập nơi đông người, tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch bệnh corona theo khuyến cáo của ngành y tế để bảo đảm sức khỏe.