Học trò nghiên cứu khoa học và sáng tạo

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh (HS) trung học năm học 2020 - 2021 do Sở GD-ĐT vừa tổ chức cho thấy học trò không chỉ biết học và chơi mà còn có niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

Khen thưởng 7 học sinh xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Ảnh: X.P

Sân chơi sôi nổi

Lần thứ 6 liên tiếp được tổ chức, cuộc thi KHKT cấp tỉnh đã trở thành sân chơi nghiên cứu khoa học và sáng tạo sôi nổi trong học đường khi thu hút 199 dự án, sản phẩm của HS đến từ trường THCS, THPT các địa phương đồng bằng và cả những huyện miền núi cao như Tây Giang, Nam Trà My.

Trải qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã tuyển chọn 97 dự án (33 dự án THCS, 64 dự án THPT) vào vòng chung kết để chấm chọn, trao thưởng. Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm nay các dự án tập trung ở lĩnh vực nghiên cứu, gồm khoa học thực vật môi trường y sinh có 11 dự án; hệ thống nhúng, phần mềm, hệ thống sinh, tin 24 dự án; hóa học, khoa học vật liệu 66 dự án; kỹ thuật cơ khí, năng lượng vật lý, rô bốt và máy thông minh 29 dự án; khoa học xã hội, hành vi 27 dự án.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT nói, đây là sân chơi trí tuệ, bổ ích dành cho HS trung học được ngành rất quan tâm và duy trì hàng năm bên cạnh kỳ thi HS giỏi. Qua cuộc thi nhằm khuyến khích HS tham gia phong trào nghiên cứu sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống để xây dựng nên những dự án, sản phẩm phục vụ lợi ích cộng đồng. Những năm qua, cuộc thi luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của HS nhiều trường học trên địa bàn tỉnh và đã có nhiều dự án chất lượng, đạt giải cao. Nhiều dự án của HS Quảng Nam đã từng giành giải thưởng cao tại cuộc thi KHKT quốc gia.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc trao giải cho các dự án đoạt giải nhất. Ảnh: X.P

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 10 giải nhì, 26 giải ba và 57 giải khuyến khích. Các dự án được vinh danh ở vị thứ cao nhất gồm: “Ứng dụng mạng nơron nhân tạo và công thức bayes để xây dựng trợ lý ảo giúp học môn Tiếng Anh” của Nguyễn Thanh Hùng Cường - Huỳnh Phan Nhật Vy (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tam Kỳ); “Chuồng gà thông minh tự động chống chịu thiên tai sử dụng năng lượng mặt trời” của Phan Văn Thiện (Trường THPT Lê Hồng Phong - Duy Xuyên); “Thiết bị tập phản xạ, thể lực và bộ pháp môn cầu lông” của Nguyễn Đặng Quốc Hưng - Nguyễn Thị Khánh Trúc (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm); “Xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi ở huyện Hiệp Đức và hệ thống cảnh báo sạt lở núi tức thời theo thời gian ngắn” của Trần Anh Tuấn - Huỳnh Trọng Nghĩa (THPT Lê Quý Đôn - Tam Kỳ).

Chất lượng khá cao

Năm nay, Ban tổ chức cuộc thi KHKT toàn quốc quy định mỗi địa phương được tham gia 2 dự án nên Sở GD-ĐT đã quyết định chọn dự án “Ứng dụng mạng nơron nhân tạo và công thức bayes để xây dựng trợ lý ảo giúp học môn Tiếng Anh” và dự án “Xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi ở huyện Hiệp Đức và hệ thống cảnh báo sạt lở núi tức thời theo thời gian ngắn” đại diện cho tỉnh tham gia. Hai dự án được đánh giá có chất lượng chuyên môn và tính thực tiễn rất cao.

Được chọn đại diện cho tỉnh tranh tài tại cuộc thi toàn quốc, dự án “Xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi ở huyện Hiệp Đức và hệ thống cảnh báo sạt lở núi tức thời theo thời gian ngắn” của Trần Anh Tuấn và Huỳnh Trọng Nghĩa được đánh giá khá cao về chất lượng và tính thực tiễn.

Thầy Nguyễn Phúc Thịnh - giáo viên hướng dẫn nhận xét khả năng tư duy, nghiên cứu của 2 học trò rất đáng khâm phục. Theo thầy Thịnh, từ thực tế lũ lụt gây sạt lở, thiệt hại nặng nề tại các địa phương miền núi của tỉnh vừa qua và phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cần gấp rút xây dựng các bản đồ sạt lở núi đến cấp huyện, thầy và trò đã ấp ủ ý tưởng để triển khai đề tài này. Đề tài không giới hạn ở Hiệp Đức mà còn các địa phương khác như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước với mục tiêu từ đó giúp tạo dựng kế hoạch quy hoạch vùng dân cư một cách an toàn.

Tham gia hội đồng chấm chọn tại cuộc thi nhiều năm qua, TS. Trần Nhật Tân - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) nhận xét, cuộc thi ngày càng cho thấy có sự tiến bộ rất lớn về chất lượng các dự án, sản phẩm. Chẳng hạn, 4 dự án nhận giải nhất năm nay thể hiện sự hiểu biết và khả năng nghiên cứu KHKT của HS rất tốt, trong đó có lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật cao. Tính thời sự, sự cần thiết của các dự án cũng rất lớn, tiêu biểu như dự án cảnh báo sạt lở núi được chấm giải nhất và chọn tham gia cuộc thi toàn quốc.