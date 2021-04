(QNO) - Sáng 20.4, Sở GD-ĐT Quảng Nam tổ chức hội thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh trung học (gọi tắt là OTE) năm học 2020-2021.

Học sinh tham gia hội thi. Ảnh: THANH THẢO

Với chủ đề “Trường học hạnh phúc”, hội thi OTE nhằm đánh giá công tác dạy và học tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp của học sinh, phát triển năng lực làm việc nhóm, thuyết trình diễn đạt, các ý tưởng bằng tiếng Anh dưới nhiều hình thức nhằm đa dạng hóa hình thức học tập tiếng Anh ở trường phổ thông.

Ở vòng loại, video clip dự thi của các đơn vị tập trung chuyển tải thông điệp về một nhà trường an toàn, thân thiện; những mong đợi của học sinh về bạn bè, thầy cô giáo và nhà trường; thầy cô giáo, học sinh làm gì để xây dựng trường học hạnh phúc.

Sau vòng loại cấp cơ sở, tham dự chung kết có 63 học sinh của 21 đội cấp THCS ở các phòng GD-ĐT, 2 trường tư thục Academy và Sky-Line Hill, 78 học sinh của 26 đội ở cấp THPT. Mỗi đội dự thi trải qua 3 vòng thi gồm các nội dung: What’s the Topic, Are you a good Communicator và Who’s the best Team?

Thời gian diễn ra vòng chung kết cấp THCS và THPT từ ngày 19 đến 23.4. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng theo 2 bảng: miền núi (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn) và đồng bằng gồm các huyện còn lại.