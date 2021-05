Kết thúc kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh: Có 504 giải được trao

Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh năm học 2020 - 2021 (gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngữ văn, Sử, Địa, Tiếng Anh) vừa kết thúc với tổng cộng 504 giải được trao cho các thí sinh, trong đó 28 giải nhất, 99 giải nhì, 156 giải ba và 221 giải khuyến khích.

Những địa phương có giải nhất là Hội An, Phú Ninh (mỗi đơn vị có 7 giải), Tam Kỳ (3), Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, Phước Sơn (2), Thăng Bình, Nam Giang, Đông Giang (1).

Kết quả chung, Phòng GD-ĐT Tam Kỳ, Phú Ninh, Bắc Trà My giành giải nhất toàn đoàn của mỗi bảng. Cụ thể, ở bảng A (gồm 7 địa phương đồng bằng): Tam Kỳ giải nhất, Hội An nhì, Duy Xuyên ba; bảng B (gồm 5 địa phương trung du và miền núi thấp): Phú Ninh nhất, Quế Sơn nhì, Nông Sơn ba; bảng C (gồm 6 địa phương miền núi cao): Bắc Trà My nhất, Phước Sơn nhì, Nam Trà My ba.