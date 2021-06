Khép lại một năm học "đặc biệt"

Vượt qua nhiều “sóng gió” do dịch bệnh Covid-19, năm học 2020 - 2021 đã khép lại trong sự thở phào của các thầy cô giáo, học sinh (HS), phụ huynh và toàn xã hội.

Ngành GD-ĐT phải chạy đua để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Ảnh: X.P

“Chạy đua” với dịch bệnh

Chưa bao giờ, các thầy cô giáo và HS lại “chóng mặt” với việc liên tục thay đổi lịch học, kiểm tra học kỳ II như năm học này. Chỉ trong mấy ngày đầu tháng 5, để ứng phó với dịch Covid-19 diễn biến nhanh và phức tạp, ngành GD-ĐT buộc phải nhiều lần điều chỉnh việc dạy - học, kiểm tra với yêu cầu vừa đáp ứng nâng cao chất lượng, vừa thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch.

Rất mừng là, các trường học chủ động tổ chức dạy học theo hướng tinh giản nội dung, tăng giao nhiệm vụ cho HS tự học ở nhà, tăng cường dạy qua internet để đảm bảo khung thời gian năm học. Cũng may mắn khi dịch bệnh xảy ra đúng vào thời điểm ôn tập, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II nên việc điều chỉnh lịch không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động dạy và học.

Tất nhiên vẫn có những khó khăn nhất định như một số vùng bị ảnh hưởng của dịch phải dừng việc đến trường nên khi tổ chức kiểm tra học kỳ II theo lịch và đề chung của Sở GD-ĐT, chỉ có 14 địa phương tham gia.

Các địa phương còn lại gồm Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc phải thi đợt 2 và Sở GD-ĐT giao trách nhiệm cho phòng GD-ĐT, các trường học ra đề kiểm tra, sao in, bảo mật đề, sắp xếp phòng kiểm tra, phân công số lượng giáo viên coi, tổ chức kiểm tra và chấm bài theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi, tạo sự công bằng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết sở yêu cầu việc ra đề với nội dung kiến thức, hình thức, mức độ đề phải đáp ứng 100% yêu cầu của bảng đặc tả (ma trận) sở đã gửi và thực hiện trong đợt kiểm tra trước đó.

Không chỉ điều chỉnh kế hoạch dạy học, kiểm tra, lần đầu tiên ngành cũng buộc phải thay đổi hình thức tổ chức tổng kết bế giảng, thay vì tập trung toàn trường bằng việc tổ chức riêng lẻ tại từng lớp và theo ca một cách gọn nhẹ. Việc họp phụ huynh cũng chuyển sang hình thức trực tuyến.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành GD-ĐT cả tỉnh đã phải căng mình “chạy đua” với thời gian với những cách làm mới để kết thúc năm học theo đúng khung thời gian quy định. Đến lúc này, có thể nói, may mắn hơn nhiều địa phương khác trên cả nước, Quảng Nam đã khép lại năm học 2020 - 2021 một cách trọn vẹn.

Tập trung cho các kỳ thi

Trong thời gian tới, những công việc quan trọng của ngành GD-ĐT Quảng Nam là tập trung toàn lực cho công tác tổ chức 3 kỳ thi, bao gồm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông, thi vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh và đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc khẳng định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, nhiều ngày qua không có ca bệnh phát sinh mới. Vì vậy, cả 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vẫn được tổ chức theo đúng lịch.

Cụ thể, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên diễn ra từ ngày 3 - 5.6 với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên; thi vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh 2 ngày 10 & 11.6 với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh.

Tuy nhiên, để phòng chống dịch Covid-19, địa điểm tổ chức có sự điều chỉnh. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, địa điểm Tam Kỳ vẫn giữ nguyên (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Trần Cao Vân).

Riêng địa điểm thi tại Hội An, bên cạnh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (dành cho học sinh Hội An) còn bố trí thêm hội đồng thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu - Điện Bàn (dành cho học sinh các địa phương khác) nhằm giảm tập trung đông người về Hội An.

Tương tự, địa điểm thi Trường Phổ thông DTNT tỉnh cũng thay đổi bằng việc tổ chức tại huyện Bắc Trà My, Đông Giang và Nam Giang, vừa tạo điều kiện cho thí sinh dự thi.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021, theo lịch của Bộ GD-ĐT sẽ diễn ra vào 2 ngày 7 & 8.7. Thông tin từ Sở GD-ĐT cho biết, cả tỉnh có hơn 16.700 thí sinh dự thi, kế hoạch bố trí thi tại 56 điểm thi là các trường THPT, THCS ở tất cả địa phương trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, sẽ có gần 2.300 cán bộ, giáo viên được ngành GD-ĐT điều động làm công tác thi. Cạnh đó, lực lượng công an, y tế, nhân viên và trật tự viên khoảng hơn 700 người tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, giám thị. Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, Sở GD-ĐT còn chuẩn bị phương án phòng chống dịch Covid-19 nghiêm túc theo quy định.