Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Tăng cường kiểm tra y tế để phòng chống dịch

(QNO) - Chiều 22.8, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo trường THPT, các điểm thi, phòng GD-ĐT về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 và phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 phải được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo an toàn sức khỏe cho TS và giám thị. Ảnh: X.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh phải được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh (TS) và cán bộ làm công tác thi. Vừa qua, tỉnh tổ chức thi đợt 1 thành công, còn 6 địa phương giãn cách xã hội chưa thi với hơn 9.100 TS sẽ tham gia thi đợt 2.

Theo ông Tân, hiện nay dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt, chỉ còn 3 địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và hy vọng sẽ tiếp tục giảm nữa trong các ngày tới. Đây là cơ hội để TS tham gia thi tốt nghiệp THPT, có điều kiện xét tuyển đại học. Tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo trong bối cảnh dịch bệnh, các trường học tập trung ôn thi chuẩn bị cho các em thi đợt 2 đạt kết quả.

Kê khai và kiểm tra y tế là khâu quan trọng ở đợt thi lần này. Ảnh: X.P

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất tổ chức kỳ thi đợt 2 vào ngày 29, 30 và 31.8. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cần thực hiện các giải pháp như tất cả TS, cán bộ coi thi khai báo y tế bắt buộc. Trường hợp có yếu tố dịch tễ, ho, sốt sẽ được xét nghiệm, đến ngày 28.8 phải có kết quả để các em bước vào kỳ thi bắt đầu từ ngày 29.8. Nếu trường hợp địa phương nào còn cách ly, di chuyển TS đến vùng an toàn hơn để tổ chức thi. Giám thị huy động tập trung ở 15 địa phương không giãn cách xã hội” - ông Tân nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết phương án thi đợt 2 của tỉnh là hơn 9.000 TS thi tại 409 phòng thi của 28 điểm thi; trong đó có 26 điểm thi tại 6 huyện, thị, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, 1 điểm thi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (174 TS) và 1 điểm thi tại THPT Hiệp Đức (54 TS) dành cho TS đợt 1 không thi được do ở tại các địa phương giãn cách hoặc cách ly.

Cả tỉnh sẽ điều động cán bộ coi thi 1.638 người (trong đó giám thị 1.096) ngay trong địa bàn huyện hoặc lân cận, gồm giáo viên bậc THPT và THCS.

“Danh sách cán bộ làm công tác thi phải có đầy đủ khai báo y tế gửi về hiệu trưởng, phải hết sức kỹ lưỡng, không có liên quan đến yếu tố dịch tễ. Tất cả phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, không vì thi đợt 2 mà sao nhãng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn quy chế, nghiệp vụ chuyên môn” - ông Quốc nhấn mạnh.

Thi đợt 2 nhằm tạo điều kiện cho TS xét tuyển đại học. Ảnh: X.P

TS cũng phải khai báo y tế rõ ràng, cụ thể, có ý kiến của phụ huynh, xác nhận của y tế địa phương. Các trường sớm báo cáo cụ thể danh sách TS, giáo viên, ghi rõ yếu tố dịch tễ, kết hợp với địa phương để xác định, nắm rõ từng trường hợp. Từ đó bố trí phòng thi cho F1, F2, kế hoạch đưa đón TS diện F1 đi thi, bố trí giám thị.

Trong thời gian tới, nếu còn địa phương giãn cách xã hội, phương án sẽ là di chuyển TS ra địa bàn thuận lợi, hết cách ly để tổ chức thi, còn giám thị sử dụng tại địa phương không giãn cách. Chẳng hạn, nếu Hội An còn giãn cách sẽ sử dụng các trường THCS lân cận tại Điện Bàn để thi.

Ông Quốc cũng cho biết sẽ không cho tổ chức tiếp sức mùa thi như nước uống, khẩu trang tại cổng trường như trước đây, cảm ơn và đón nhận sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân qua cách khác. Bởi, không ai quản lý, kiểm soát dịch bệnh ở những người làm công tác này.

Rất nhiều TS trông chờ để dự thi đợt 2 như các TS dự thi đợt 1. Ảnh: X.P

Băn khoăn việc di chuyển TS đến địa phương khác để tổ chức thi, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai đề nghị thi ngay tại địa phương để không di chuyển TS mà chỉ di chuyển giáo viên, đảm bảo an toàn phòng dịch. Giáo viên diện F1, F2 không điều động coi thi.

Ông Hai cũng cho biết ngành y tế sẵn sàng xét nghiệm cho TS diện F1, F2 trước ngày thi để đảm bảo an toàn kỳ thi, tạo tâm lý an tâm cho các em và cả cộng đồng. Riêng TS diện F1 phải được quản lý, có phương án vận chuyển các em đi đến điểm thi an toàn. TS tự do đang ở Đà Nẵng cũng phải có trách nhiệm tổ chức cho các em dự thi nếu không dự thi được tại Đà Nẵng.

Sẽ không tiếp sức mùa thi như nước uống, khẩu trang tại cổng trường như trước đây, thay vào đó các tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ cho điểm thi để kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: X.P

Đối với việc khai báo y tế, ông Hai cho biết trạm y tế xã xác nhận, còn danh sách TS, giáo viên chuyển cho ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thị, thành phố quản lý nhằm giám sát chặt chẽ hơn, tránh bỏ sót.

Trước đó, nhiều trường học báo cáo hiện nay có một số trường hợp TS, giáo viên diện F1, F2 đã thực hiện xong cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính. Một số giáo viên sinh sống tại Đà Nẵng không thể làm công tác coi thi.