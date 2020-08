Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Kỳ thi có nhiệm vụ “kép”

Ngày 9.8, cùng với thí sinh (TS) trên cả nước, gần 7.500 TS Quảng Nam đã bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 2 môn Ngữ văn (buổi sáng) và Toán (buổi chiều). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đến thăm một số điểm thi để động viên TS và cán bộ làm công tác thi.

Niềm vui sau ngày thi đầu tiên của các TS điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ). Ảnh: X.P

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp trên cả nước và địa bàn tỉnh. Thế nên, đây là kỳ thi có nhiệm vụ “kép” khi vừa tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn, vừa đảm bảo nghiêm ngặt quy định an toàn phòng chống dịch.

Quảng Nam chỉ có 12 địa phương với 26 điểm được tổ chức thi theo kế hoạch chung cùng với cả nước để đảm bảo an toàn cho TS và những cán bộ làm công tác thi, gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

TS của 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và các trường hợp diện F1, F2 của 12 địa phương nêu trên sẽ thi đợt 2, vào thời điểm thích hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe được đặt lên hàng đầu, nên ngay từ sáng sớm, các điểm thi đã bố trí đông đủ nhân viên y tế và đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Theo quy định, tất cả TS, cán bộ làm công tác thi đều phải dừng lại ngay tại cổng trường để làm các thủ tục cần thiết như đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi đi vào khu vực thi. Do tình hình dịch bệnh, năm nay các điểm thi không tổ chức khai mạc kỳ thi như trước đây. Ngay sau khi hoàn thành thủ tục y tế bắt buộc, TS được thầy cô hướng dẫn vào khu vực phòng thi, tránh tập trung đông ngoài sân trường.

Theo quan sát của chúng tôi, bên ngoài các điểm thi trên địa bàn TP.Tam Kỳ, lực lượng công an túc trực liên tục nhắc nhở phụ huynh chở con em đến trường nhanh chóng rời đi để phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước cổng điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân, THPT Phan Bội Châu hay THCS Lý Tự Trọng (Tam Kỳ), ngoại trừ các đội sinh viên, thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi được đứng trên vỉa hè bên ngoài tường rào, còn tất cả phải di chuyển qua bên kia đường. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, dù TS đến từ nhiều địa phương trong tỉnh song bên ngoài cổng trường thi khá yên ắng, không có tình trạng phụ huynh tập trung đông.

Nhận định về đề thi môn Ngữ văn và Toán trong ngày thi đầu tiên, một số thầy cô và TS đều nói đề năm nay nhìn chung bám sát chương trình lớp 12 cũng như chương trình tinh giản của Bộ GD-ĐT trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19. Mức độ đề thi cũng tương đối nhẹ nhàng, dạng những câu hỏi quen thuộc, không đánh đố học trò. Một cô giáo tại Tam Kỳ cho rằng, có lẽ mức độ đề thi năm nay được Bộ GD-ĐT xác định chủ yếu dành để xét tốt nghiệp THPT nên sự phân hóa không cao như các năm trước khi kỳ thi còn có mục tiêu để tuyển sinh đại học. Hy vọng, đề thi các môn tổ hợp ngày mai sẽ phân hóa cao hơn để các trường đại học tuyển sinh bằng kết quả thi có chất lượng.

Một ngày thi nhẹ nhàng và an toàn đã trôi qua. Thông tin từ Sở GD-ĐT cho biết, ngày thi đầu tiên không có sự cố bất thường nào xảy ra, không trường hợp nào vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi vắng. Có tổng cộng 264 TS vắng, trong đó 1 TS bị bệnh, 169 TS đang ở vùng cách ly theo Chỉ thị 16, còn lại 94 TS vắng không lý do. Những điểm thi có số TS vắng nhiều do ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không thể dự thi như Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 48, THPT Trần Phú (Hiệp Đức) 36. Theo lịch của Bộ GD-ĐT, hôm nay 10.8 là ngày thi cuối cùng, TS sẽ thi các môn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội (buổi sáng), Ngoại ngữ (buổi chiều).