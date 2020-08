Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Ngành giáo dục đã chuẩn bị nhiều phương án

Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao Bộ GD-ĐT cùng các địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo như kế hoạch (diễn ra vào ngày 9 và 10.8) chu đáo, đảm bảo phòng chống dịch.

Học sinh Quảng Nam tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020 do Báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: X.P

Sau khi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng kiến nghị dừng thi tốt nghiệp THPT tại cuộc họp trực tuyến với Bộ GD-ĐT hôm 31.7 và cuộc họp sau đó với Thường trực Chính phủ, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ hôm 3.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định và giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên tinh thần bảo đảm an toàn cho học sinh (HS), giáo viên.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề xuất phương án cho Quảng Nam thi sau một tháng hoặc xin không tổ chức thi mà xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Từ kiến nghị này của tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng (kiến nghị dừng thi, cho xét đặc cách tốt nghiệp THPT), Bộ GD-ĐT đã đề xuất với Chính phủ phương án cho 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng được tổ chức thi vào đợt 2, còn các địa phương khác trên cả nước vẫn thi theo kế hoạch.

Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tỉnh đã quyết định phong tỏa, cách ly thêm một số địa bàn dân cư của các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, việc dừng tổ chức thi và chờ cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát là chủ trương đúng đắn, bảo vệ an toàn sức khỏe cho HS và những người làm công tác thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết thêm, theo phương án của Bộ GD-ĐT đề xuất với Chính phủ, 12 địa phương không thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh (gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang) vẫn thi theo kế hoạch chung cùng với cả nước vào ngày 9 và 10.8. Còn lại 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình sẽ thi đợt 2 vào thời điểm thích hợp sau khi dịch được kiểm soát. Riêng đối với trường hợp HS diện F1, F2 của 12 địa phương thi trước cũng phải chờ thi đợt sau cùng với HS của 6 địa phương.

Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn hiện nay là HS ở 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng theo học tại những địa phương được tổ chức thi, cụ thể là tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và các trường THPT khác ở Tam Kỳ có được tham dự kỳ thi? Trả lời vấn đề này, ông Quốc cho biết với tinh thần phòng chống dịch “ở đâu ở yên đó” nên các em ở các địa phương đang triển khai giãn cách xã hội không được đi thi mà sẽ chờ thi vào đợt sau. Chỉ những em ở nhà người thân hoặc đang trọ học tại Tam Kỳ và có xác minh rõ ràng mới được dự thi. Tương tự như HS, cán bộ, giáo viên ở 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội cũng không làm công tác coi thi và điều này phần nào gây khó khăn trong công tác điều động, bố trí giám thị, nhất là tại các huyện miền núi.

“Tuy nhiên, ngành đã chủ động, xây dựng nhiều phương án thi trong điều kiện dịch bệnh nên không lo chuyện thiếu giám thị hay vướng mắc nào. Tất cả sẵn sàng để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo an toàn sức khỏe cho HS và người làm công tác thi” - ông Quốc khẳng định.