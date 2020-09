Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên: Đảm bảo công bằng, khách quan và chất lượng

Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên (GV) các cấp năm 2020 đang được ngành chức năng và các địa phương tích cực triển khai. Để đảm bảo công bằng, khách quan, kỳ thi lần này có một số điểm mới.

Phân công công tác theo hình thức giáo viên tự chọn trường được Sở GD-ĐT tổ chức năm 2016. Ảnh:X.P

Tránh tình trạng “điểm cao rớt, điểm thấp đậu”

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, lần đầu tiên kể từ năm 2017, UBND tỉnh mới lại tổ chức thi tuyển viên chức GV để bổ sung đội ngũ cho ngành GD-ĐT. Kỳ thi sẽ được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 môn: kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học. Vượt qua vòng 1 (trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên) thí sinh mới được dự thi vòng 2 về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Cách xác định người trúng tuyển là lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng theo môn học, cấp học của từng địa phương. “Đây là điểm mới, tránh tình trạng “điểm cao rớt, điểm thấp đậu” và không tuyển đủ chỉ tiêu như trước đây”- ông Quốc chia sẻ.

Liên quan đến kế hoạch xét tuyển GV theo Nghị định 140 (5.12.2017) của Chính phủ mà Sở GD-ĐT đang triển khai, ông Hà Thanh Quốc cho biết, người đủ điều kiện thực hiện theo quy định của Nghị định 140 thì “không có lý do gì không làm”. Hơn nữa, tỉnh đã từng làm rồi, tuyển được 20 sinh viên xuất sắc. Tiêu chuẩn để được xét tuyển theo Nghị định 140 rất cao, vừa tốt nghiệp đại học xuất sắc, vừa đoạt giải ba học sinh giỏi tỉnh trở lên. “Đây là trường hợp cần có chính sách thu hút nhân tài để ngành có được đội ngũ GV giỏi” - ông Quốc nhấn mạnh.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng lần này là 1.783 GV; trong đó, mầm non 426, tiểu học 947, THCS 250, THPT 160 GV. Chỉ tiêu tuyển dụng từng cấp học, môn học của mỗi địa phương đã được thông báo công khai trên website Sở GD-ĐT, UBND và phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố. Công tác chuẩn bị đang được các địa phương tích cực triển khai.

Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn nội dung ôn tập để người dự thi chuẩn bị ôn thi đạt kết quả tốt. Theo ông Quốc, chỉ tiêu tuyển dụng thấp so với nhu cầu người đăng ký, có ngành học tỷ lệ 1/20, thậm chí 50 chọn 1 nên rất áp lực đối với người dự thi. Do đó, kỳ thi phải đảm bảo tính khách quan, công bằng trong quy trình tổ chức, từ ra đề đến coi thi, chấm thi.

Một điểm đáng chú ý khác với trước đây, đó là lần này điều kiện về bằng cấp đối với người đăng ký dự tuyển cao hơn. Trước đây, quy định về bằng cấp đối với GV mầm non, tiểu học chỉ là trung cấp, THCS là cao đẳng còn THPT mới đại học. Nhưng lần này, đối với GV mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; tiểu học, THCS, THPT phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV trở lên. “Sở dĩ có quy định này là theo Luật Giáo dục năm 2019. Vì vậy, một số GV hiện nay không đủ tiêu chuẩn dự thi. Nhưng đây không phải là kỳ thi cuối cùng, sắp tới tỉnh vẫn sẽ tổ chức thi tuyển GV hàng năm nếu có nhu cầu. Do đó, các anh chị cần phải học thêm đủ chuẩn đào tạo theo quy định để có thể dự thi các năm sau” - ông Quốc giải thích.

Giáo viên được tự chọn trường

Một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm đó là GV có được tự mình chọn đơn vị công tác theo nguyện vọng như cách mà trước đây Sở GD-ĐT từng thực hiện đối với bậc THPT?

Ông Hà Thanh Quốc cho biết, năm nay người dự tuyển bậc THPT đăng ký tại Sở GD-ĐT, các bậc học khác dự tuyển địa phương nào thì nộp hồ sơ đăng ký ở địa phương đó. Sau khi có kết quả thi tuyển, từng địa phương sẽ nhận danh sách trúng tuyển theo quyết định của UBND tỉnh và có trách nhiệm bố trí nơi công tác. Năm nay, sẽ giao cho GV quyền tự lựa chọn nơi công tác trên cơ sở chỉ tiêu của từng trường học, theo thứ tự ưu tiên người có điểm cao chọn trước như cách Sở GD-ĐT làm trước đây. GV trúng tuyển được mời đến và thông báo công khai chỉ tiêu, địa chỉ từng trường. Cứ thế, người có điểm thi cao hơn chọn trước, điểm thi thấp chọn sau cho đến khi hết chỉ tiêu. Điều này được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng và khách quan.

Để tránh tình trạng đổ dồn về một số địa phương và “điểm cao rớt, điểm thấp đậu”, liệu ngành có tính đến phương án công khai số lượng đăng ký cụ thể của từng địa phương và cho người dự thi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký? Ông Quốc cho rằng đây là một ý tưởng hay cũng đã nghĩ đến và sẽ xin ý kiến của UBND tỉnh. Tuy nhiên, để làm được điều này còn lệ thuộc vào thời gian. Bởi lẽ điều chuyển đăng ký từ địa phương này sang địa phương khác nếu không có sự phối hợp tốt sẽ dẫn đến danh sách dự thi rối tung lên.