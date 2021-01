Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công giai đoạn 2 dự án Trường THPT Võ Chí Công (clip)

(QNO) - Sáng nay 16.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tiến độ thi công giai đoạn 2 công trình và kè chống sạt lở dự án Trường THPT Võ Chí Công (xã A Xan, Tây Giang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khảo sát vị trí sạt lở phía taluy dương của Trường THPT Võ Chí Công. Ảnh: A.N

Dự án Trường THPT Võ Chí Công được triển khai thực hiện từ năm 2016 theo 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 63 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục khối nhà lớp học, ký túc xá, kè taluy, khu hiệu bộ - thí nghiệm - thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng...

Giai đoạn 1 do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư, thực hiện theo Quyết định số 95/QĐ-UBND của UBND tỉnh với mức đầu tư phê duyệt hơn 33 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành một số hạng mục khối nhà lớp học, ký túc xá, cùng các hạng mục phụ trợ, đảm bảo việc dạy và học của nhà trường.

Sạt lở đất sau cơn bão số 5 năm 2020 đe dọa nghiêm trọng đến ký túc xá học sinh và giáo viên của trường. Ảnh: A.N

Năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt dự án giai đoạn 2 với mức đầu tư gần 30 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư (trong đó, chi phí dự phòng là hơn 2,5 tỷ đồng) và khởi công vào đầu tháng 8.2020.

Tuy nhiên, sau cơn bão số 5 năm 2020, nhiều hệ thống công trình Trường THPT Võ Chí Công bị sạt lở nghiêm trọng ở cả taluy dương và âm, gây ảnh hưởng đến việc dạy học, đe dọa tính mạng của thầy và trò nhà trường.

Một số hạng mục công trình bị hư hỏng. Ảnh: A.N

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, đánh giá tổng thể lại dự án nhằm đề ra giải pháp tối ưu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và công trình.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc nhanh với chủ đầu tư dự án và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Theo báo cáo sơ bộ, hiện nay dự án phát sinh một số hạng mục mới không nằm trong cơ cấu tổng mức đầu tư của giai đoạn 2, như: kè bảo vệ mái taluy dương và 6 hộ dân đang sinh sống dưới chân công trình.

Bên cạnh phát sinh kè bảo vệ mái taluy dương, khu vực này còn có 6 hộ dân đang sinh sống cần phải di dời do hiểm họa sạt lở đất. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất với đề xuất của các đơn vị liên quan đến việc triển khai kè bảo vệ mái taluy dương và di dời 6 hộ dân đang sinh sống dưới chân công trình, nhằm đảm bảo an toàn để thực hiện dự án. Đồng thời nhấn mạnh, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, khảo sát và đánh giá cụ thể về hiện trạng khu vực, cũng như các công trình dự án trước khi triển khai.

Clip Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra thực tế công trình:

Your browser does not support the video tag.

Đồng chí Trần Văn Tân giao các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai các hạng mục đã được phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh trong việc điều chỉnh, bổ sung đối với hạng mục phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị trước khi triển khai dự án giai đoạn 2 cần nghiên cứu kỹ lưỡng, khảo sát và đánh giá cụ thể hiện trạng. Ảnh: A.N

Ngoài ra, phối hợp triển khai đảm bảo tiến độ công trình, thẩm định cụ thể và khẩn trương di dời 6 hộ dân đang sinh sống dưới chân công trình. Khi nào công trình đảm bảo an toàn tuyệt đối mới tổ chức việc dạy và học trở lại.