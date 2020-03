Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục

Sáng 24.3, ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ giáo viên mầm non ở 10 nhóm lớp mầm non tư thục thuộc Công đoàn cơ sở Nhóm trẻ mầm non tư thục phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ).

Theo đó, 28 suất quà (1 triệu đồng/suất) đã được trao hỗ trợ 28 giáo viên. Ông Quang cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người lao động trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là giáo viên mầm non thuộc các trường tư thục phải nghỉ việc 2 tháng nay. Với trách nhiệm là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động, LĐLĐ tỉnh đã trích số tiền trên từ quỹ phúc lợi xã hội để hỗ trợ các giáo viên trang trải cuộc sống.