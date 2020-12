Liên đội trưởng học giỏi, đa tài

(QNO) - Em Trần Thị Quế - học sinh lớp 9.5, Trường THCS Kim Đồng (Núi Thành) là một trong những đại biểu nhỏ tuổi tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020 vừa tổ chức tại Hà Nội. Ngoài thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền, em còn là một liên đội trưởng đa tài, năng nổ.

Em Trần Thị Quế (bàn đầu, bên phải) được đánh giá là học sinh xuất sắc toàn diện. Ảnh: K.L

Làm lớp trưởng ngay từ khi còn là học sinh tiểu học nên khi đảm nhận nhiệm vụ Liên đội trưởng Trường THCS Kim Đồng, Trần Thị Quế tỏ ra có năng khiếu trong vai trò của một thủ lĩnh, năng động, sáng tạo, tham gia nhiệt tình các hoạt động, góp phần đưa phong trào của lớp, trường phát triển mạnh. Em thường xuyên hướng dẫn và động viên các bạn đội viên nỗ lực học tập và rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Quế cũng tích cực vận động đội viên tham gia vào những hoạt động do nhà trường, liên đội tổ chức. Nhất là hưởng ứng phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Đôi bạn cùng tiến”; quyên góp giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Quế cũng là một thành viên nổi bật với vai trò người dẫn chương trình trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ của nhà trường. Nhờ thế, nhiều năm liền em được nhận danh hiệu “Chỉ huy đội xuất sắc cấp trường”.

Bên cạnh đó, Quế còn tích cực tham gia và giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi, phong trào các cấp như giải Đặc biệt cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính dành cho thiếu nhi với chủ đề “Bảo vệ động vật quý, hiếm qua tem bưu chính” do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2018; giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu về Anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính do Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam tổ chức năm 2019; giải Ba cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2020 với chủ đề “Cháu ngoan Bác Hồ - Mừng Đảng quang vinh” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Năm 2020, Quế được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” toàn quốc lần thứ IX, là đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX. Mới đây nhất, Quế vinh dự trở thành đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020.

Quế tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020. Ảnh: K.L

Đối với Quế, mỗi hoạt động là một trải nghiệm thú vị, mang lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp. “Điều em học được nhiều nhất khi tham gia công tác Đội là kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước đám đông cũng như rèn luyện khả năng làm thủ lĩnh của mình. Để phong trào được lan tỏa, em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và đặc biệt là khơi dậy sự hào hứng, tinh thần đoàn kết của các bạn để tập thể ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn” - Quế chia sẻ.

Quế được bạn bè yêu thương không chỉ bởi sự năng nổ, nhiệt tình mà còn do thành tích học tập đáng nể của mình. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” và “Học sinh xuất sắc” nhất khối. Bên cạnh đó, đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi như cùng giải Khuyến khích môn Tiếng Anh trong kỳ thi Học sinh giỏi do Phòng GD-ĐT huyện Núi Thành tổ chức năm 2018 và năm 2020; đoạt giải cuộc thi Đọc sách vì tương lai do Trung ương Đoàn phát động năm 2020…

Để có được thành tích nói trên, ngoài sự nỗ lực của bản thân, Quế còn nhận được sự ủng hộ, hướng dẫn tận tình từ các thầy cô và đặc biệt là sự dìu dắt, động viên của mẹ mình. Quế cho biết, vì ba mẹ đều là giáo viên nên rất hiểu và luôn đồng hành với em trong mỗi chặng đường phát triển. Mỗi lần tham gia một cuộc thi hay các hoạt động phong trào em đều tâm sự cùng mẹ. Sau khi tìm hiểu kỹ thể lệ cuộc thi, hai mẹ con cùng lên ý tưởng, chủ đề, luyện tập và chuẩn bị các điều kiện để giúp em tự tin, sẵn sàng tham gia hoạt động.

Chị Võ Thị Kiều - mẹ Quế chia sẻ: “Thấy con học giỏi và thành công tôi rất vui và tự hào. Tôi hy vọng sau những lần tham gia các cuộc thi, hoạt động phong trào, con gái sẽ có những trải nghiệm, học hỏi và rèn luyện bản thân để sau này bước vào đời một cách đầy tự tin, bản lĩnh, làm được nhiều việc có ích cho xã hội”.