Lo tìm chỗ gửi con

Sáng 3.2, khi Sở GD-ĐT thông báo cho học sinh các trường từ mầm non đến THPT ở TP.Tam Kỳ, Hội An và một số cơ sở giáo dục ở thị xã Điện Bàn giáp ranh với TP.Đà Nẵng nghỉ học 1 tuần để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, nhiều phụ huynh ở các địa phương này loay hoay tìm chỗ gửi con, vì ba mẹ vẫn phải đi làm bình thường.

Một số trường học trong tỉnh kịp thời tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh corona cho học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong thời gian các em tạm thời được nghỉ học. Ảnh: C.N

Nhiều phụ huynh cho rằng, cho học sinh nghỉ học trong lúc này để phòng tránh dịch bệnh corona là cần thiết, nên dù có khó khăn trong việc tìm chỗ gửi con, họ cũng cố gắng khắc phục và tìm giải pháp phù hợp.

Theo nhiều phụ huynh, tìm chỗ gửi con trong tình hình dịch bệnh corona diễn biến phức tạp thật sự không đơn giản như tìm chỗ gửi con trong kỳ nghỉ hè hay nghỉ tết, vì không thể đưa con đến chỗ đông người, vừa phải bảo vệ an toàn, vừa lo giữ gìn vệ sinh để phòng tránh lây bệnh.

“Cho học sinh nghỉ học trong lúc này, biết rằng cha mẹ sẽ gặp khó khăn, nhưng vì mục tiêu chung là tăng cường phòng chống dịch bệnh corona nên ngành giáo dục quyết định cho học sinh một số địa bàn nghỉ học” - đại diện lãnh đạo ngành GD-ĐT cho biết.



Nghe tin học sinh TP.Tam Kỳ được nghỉ học để phòng dịch bệnh, chị Nguyễn Hà Thương (phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, công tác tại huyện Phú Ninh), vội tìm chỗ gửi con trai trong độ tuổi mẫu giáo. Giải pháp được chị Thương đưa ra là gửi con sang nhà hàng xóm, nơi có các anh chị học THPT và tiểu học cũng nghỉ học, nhờ các anh chị quản lý giùm. “Trong khi ba mẹ vẫn đi làm thì việc gửi con như thế này chỉ là giải pháp tình thế” - chị Hà Thương nói.

Còn giải pháp của chị Nguyễn Thị Xuân Thủy (phường An Sơn, Tam Kỳ), giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phú Ninh) khi 2 con nghỉ học trong khi vợ chồng chị vẫn phải đi làm là để cháu lớn (học lớp 6) cùng chơi và chăm cháu nhỏ (học mẫu giáo).

“Con tôi được giáo dục tính tự lập từ bé, cháu lớn đã biết chăm sóc và chơi với cháu nhỏ. Tôi dặn dò con giữ gìn vệ sinh, uống thêm nước chanh, cam để tăng sức đề kháng nên cũng yên tâm để hai cháu ở nhà để ba mẹ đi làm” - chị Xuân Thủy nói.

Còn một phụ nữ ở phường Tân Thạnh (Tam Kỳ) thì chia sẻ. “Hai con tôi còn nhỏ, chưa biết cách tự bảo vệ mình. Tìm chỗ gửi con trong lúc này thật khó. Thay vì đưa con đến cơ quan, hay những nơi đông người, tôi gửi hàng xóm trông giúp, còn tôi và chồng thỉnh thoảng về nhà trông chừng”.

Phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ phun thuốc khử trùng trong trường học.

Những ngày này, nhà một số giáo viên ở Tam Kỳ trở thành nơi gửi trẻ bất đắc dĩ khi có hàng xóm, người thân đem con đến gửi. Gửi con về quê cho ông bà trông nom giúp cũng là cách mà một số gia đình ở Tam Kỳ áp dụng.

Ông bà có tuổi, không thể ra phố chăm cháu, nên anh Nguyễn Trung (phường Tân Thạnh) gửi cậu con trai 5 tuổi về quê ở thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) cho ông bà trông giúp.

Cũng có phụ huynh xin nghỉ phép để ở nhà chăm con trong thời gian này. Chị Trần Kim Liên (phường Tân Thạnh) cho biết, ông bà ở xa, không thể nhờ vả được; gửi con sang hàng xóm thì không yên tâm nên chị đành xin nghỉ phép một tuần để ở nhà chăm con.

Tuy nhiên, trong khi hầu hết phụ huynh học sinh tìm kiếm các giải pháp an toàn, hợp lý nhất để gửi con, bảo vệ sức khỏe cho con trong bối cảnh dịch corona còn diễn biến phức tạp thì vẫn có một số người phớt lờ với cảnh báo của các cơ quan chức năng. Trong đó, đáng nói nhất là việc tiếp tục đưa con đến tại các điểm tập trung nhiều người mà không áp dụng các biện pháp phòng vệ cần thiết; xem việc con cái được nghỉ học là cơ hội để cả gia đình tiếp tục đi chơi tết...

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT khuyến cáo phụ huynh trong thời gian học sinh nghỉ học, lưu ý triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước khử khuẩn; tránh tụ tập, đi lại ở những nơi đông người. Đồng thời các đơn vị, cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan y tế địa phương phun thuốc, khử trùng trường, lớp học và các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ.

“Ngoài Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, các cơ sở giáo dục ở các huyện còn lại tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh. Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế xin ý kiến của UBND tỉnh để quyết định cho học sinh nghỉ học trong những trường hợp cần thiết để phòng tránh dịch bệnh lây lan” - ông Hà Thanh Quốc nói.