Nam Giang xét tuyển viên chức giáo viên

* Núi Thành thiếu giáo viên cho năm học mới

Sáng 25.8, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Nam Giang tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND huyện năm 2020.

Kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Nam Giang năm nay có 16 thí sinh cử tuyển đủ điều kiện tham gia, trong đó có 6 thí sinh dự tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học và 10 thí sinh đăng ký vào vị trí giáo viên THCS. Tại buổi xét duyệt, các thí sinh được đại diện Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục năm 2020 huyện Nam Giang phổ biến, quán triệt các quy định, nội quy của kỳ xét tuyển. Theo đó, thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành giảng dạy đối với các thí sinh diễn ra trong ngày 26.8, sau khi bốc thăm thí sinh thực hành một tiết giảng dạy.

* Theo Phòng GD-ĐT huyện Núi Thành, hiện tại bậc học mầm non của địa phương thiếu 27 giáo viên, bậc học tiểu học thiếu 104 giáo viên, bậc học THCS thiếu 33 giáo viên. Vào đầu năm học 2020 - 2021, huyện Núi Thành thiếu tổng cộng 164 giáo viên, các trường phải hợp đồng giảng dạy do việc tuyển dụng giáo viên của UBND tỉnh chưa kịp thời (theo kế hoạch UBND tỉnh tháng 9.2020 thi viên chức). Không kể 3 trường THPT đứng chân trên địa bàn, huyện Núi Thành hiện có 61 trường học, trong đó có 23 trường tiểu học, 17 trường THCS, 21 trường mầm non công lập và tư thục với tổng số 856 lớp, 25.745 học sinh. Tính đến thời điểm này, theo biên chế giao, toàn huyện có 1.766 biên chế giáo viên.