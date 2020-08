Ngày 9 và 10.8 diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT: Nỗ lực vì một kỳ thi an toàn

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020, chiều mai 8.8 thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi, điều chỉnh sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế để chính thức bước vào kỳ thi trong 2 ngày 9 và 10.8.

Hội nghị trực tuyến rà soát lần cuối công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT sáng 6.8. Ảnh: X.P

Nhiều thí sinh bị cách ly

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho thí sinh (TS) và cán bộ làm công tác thi, kỳ thi ở Quảng Nam sẽ chỉ tổ chức tại 12 địa phương, gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, theo kế hoạch chung cùng với cả nước.

Còn 6 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, gồm: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, sẽ thi đợt 2, vào thời điểm thích hợp sau khi dịch Covid 19 được kiểm soát. Riêng đối với trường hợp TS diện F1, F2 của 12 địa phương thi trước cũng phải chờ thi, đợt sau cùng với TS của 6 địa phương chưa thi.

Tại cuộc họp trực tuyến sáng qua (6.8) giữa Sở GD-ĐT với 26 điểm thi tại 12 địa phương (kể cả 26 điểm thi tại 6 địa phương chưa tổ chức thi đợt này) để rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị, các trường học đều cho biết đã sẵn sàng công tác phòng chống dịch và các điều kiện thiết yếu khác để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Các trường miền núi như THPT Nam Trà My cho biết đã chuẩn bị 3 máy đo thân nhiệt, khẩu trang phát cho TS mỗi ngày 2 cái, bố trí chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi tại nhà khách UBND huyện; THPT Bắc Trà My ngoài 7 máy đo thân nhiệt còn có 3 máy sát khuẩn tự động, chuẩn bị 2 máy phát điện dự phòng. Chỗ ăn ở cho TS cũng được các trường chuẩn bị chu đáo, đáp ứng nhu cầu cho tất cả, kể cả học sinh lâu nay không ở nội trú. Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang - Đinh Văn Tư cho biết, bên cạnh 112 TS của trường, đơn vị còn đón, bố trí chỗ ăn ở cho 83 TS Trường THPT Võ Chí Công (Tây Giang) về thi chung.

Một trong những khó khăn hiện nay là xác định số TS và cán bộ, giáo viên bị cách ly hoặc nằm trong vùng đang thực hiện giãn cách xã hội. Một số trường học, nhất là ở đồng bằng cho biết, có nhiều trường hợp đang bị cách ly nên không thể tham gia kỳ thi đợt 1 này.

Nhiều nhất là Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ) có tới 48 học sinh ở các địa phương đang thực hiện giãn cách; THPT Trần Phú (Hiệp Đức) có 36 học sinh ở Thăng Bình và Quế Sơn; THPT Nông Sơn có 6 giáo viên; TPHT Núi Thành có 3 học sinh; THPT Nguyễn Huệ (Núi Thành) có 3 học sinh và 2 giáo viên. Ngay cả miền núi như Trường THPT Nam Giang cũng có 4 học sinh bị cách ly.

Sẵn sàng cho kỳ thi

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc thông tin, thay vì 16.517 TS cả tỉnh dự thi tại 52 điểm thi ở cả 18 huyện, thị xã, thành phố, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sẽ chỉ tổ chức 26 điểm thi ở 12 huyện, thành phố với 7.549 TS dự thi (tỷ lệ 45,7%). Còn 8.968 TS ở 6 địa phương phải chờ dịch bệnh đi qua sẽ thi sau.

Đo thân nhiệt và sát khuẩn là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả điểm thi và thí sinh. Ảnh: X.P

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện cho 168 TS Trường Phổ thông DTNT tỉnh tại Hội An tham gia kỳ thi ngay đợt 1 này (kể từ khi nghỉ hè đến nay các TS tập trung ăn ở, ôn tập tại trường), UBND tỉnh đã quyết định chuyển tất cả về huyện Nam Giang tham gia kỳ thi tại Trường Phổ thông DTNT huyện. Sở cũng đã đề nghị và được Sở Y tế đồng ý bổ sung tại mỗi điểm thi 1 nhân viên y tế (đã bố trí 1 nhân viên y tế trước đó) để tăng cường chăm sóc y tế, đo thân nhiệt TS và cán bộ coi thi, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch.

Theo ông Quốc, vì tổ chức thi trong mùa dịch nên toàn ngành khá vất vả. Xây dựng kế hoạch 52 điểm thi liên quan đến gần 2.000 cán bộ làm công tác thi nhưng phải thay đổi, bố trí, sắp xếp lại trong khi thời gian quá gấp gáp. Cạnh đó, tâm lý một bộ phận giáo viên cũng ngại đi làm nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

“Tuy nhiên, ngay trong chiều 6.8, Sở GD-ĐT đã hoàn thành kế hoạch điều động nhân sự làm công tác thi cho tất cả 26 điểm thi. Mọi công việc chuẩn bị đến thời điểm này là chu đáo, sẵn sàng để tổ chức kỳ thi vừa nghiêm túc, đúng quy chế, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho TS và người làm công tác thi” - ông Quốc nói.