Ngày hội việc làm Nhật Bản tại Trường Đại học Đông Á

Hơn 30 đối tác là doanh nghiệp Nhật đã tham gia Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020 tại Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng, diễn ra ngày 4.9 với hơn 400 sinh viên (SV) nhà trường tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020 tại Trường Đại học Đông Á được tổ chức trực tuyến ngày 4.9 với nhiều điểm cầu được kết nối. Ảnh: Văn Sanh

Ông Yakabe Yoshinori - Trưởng văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng cho biết: “Đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nhanh chóng dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc và tìm điểm đầu tư mới, trong đó có Việt Nam. Tại khu vực miền Trung, ngoài Đà Nẵng, doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang liên tiếp đầu tư vào các địa phương lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi,… Do đó nguồn nhân lực chuyên môn cao và biết tiếng Nhật tốt là rất quan trọng. Bên cạnh đó, Nhật Bản “khát” nhân lực do vấn đề già hóa dân số. Nhu cầu tiếp nhận nhân lực từ Việt Nam tăng nhiều cũng do nền văn hóa tương đồng giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Từ “đầu cầu” Nhật Bản, ông OGURA Taoru - Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi xã hội thành phố Yokohama chia sẻ: “Dù ảnh hưởng lan rộng của dịch Covid-19, chúng tôi cũng đã tổ chức các cuộc phỏng vấn tiếp nhận SV Trường Đại học Đông Á thực tập và làm việc tại thành phố. Chúng tôi đang chuẩn bị xúc tiến nhập cảnh cho các bạn đã nhận quyết định tuyển dụng. Hằng năm chúng tôi vẫn dành ưu tiên tuyển dụng từ 60 SV Trường Đại học Đông Á đến làm việc tại Yokohama như hợp tác đã ký kết giữa hai bên từ năm 2018”.

Ông Lương Minh Sâm - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á cho biết, mỗi năm thị trường nhân lực chất lượng tại Nhật Bản, Singapore, Đức,… vẫn dành hơn 6.000 vị trí việc làm ưu tiên cho SV các ngành của trường. Trong đó, hợp tác toàn diện với Nhật Bản được nhà trường xem là chiến lược dài hạn, đồng thời là cơ hội phát triển nghề nghiệp quốc tế dành cho SV. Trường luôn dành mọi nỗ lực nhằm đảm bảo việc làm cho SV sau tốt nghiệp.

Kết thúc các phiên phỏng vấn, có 282 SV ở 11 ngành đào tạo của Trường Đại học Đông Á được tiếp nhận làm việc một năm tại Nhật. Những SV này sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng chuyên môn và Nhật ngữ, sẵn sàng sang Nhật ngay khi chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đến Tokyo được nối lại.