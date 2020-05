Nhanh chóng gỡ nút thắt cho dự án Làng đại học Đà Nẵng

(QNO) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có cuộc làm việc với UBND TP.Đà Nẵng để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh dự án Làng đại học Đà Nẵng.

PGS-TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết: Dự án Làng đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt địa điểm quy hoạch xây dựng vào tháng 4.1997 với tổng diện tích 300ha. Trong đó, địa bàn Quảng Nam 190ha và TP.Đà Nẵng 110ha.

Từ năm 1997 - 2017, vốn đầu tư của Bộ GD-ĐT cho dự án khoảng 300 tỷ đồng, đạt 5% so với tổng mức đầu tư dự kiến. Từ đó, Đại học Đà Nẵng đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 25,4ha, nếu gộp cả đất của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Việt - Hàn thì diện tích GPMB là 38,95ha (đạt tỷ lệ 13%). Mặt khác, tiến hành xây dựng hoàn thành một số cơ sở học tập cao tầng, khu ký túc xá và hạ tầng kỹ thuật Khoa Y - dược thuộc Đại học Đà Nẵng, toàn bộ trên phần đất thành phố.

Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ KH-ĐT về bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn cả nước giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện dự án Làng đại học Đà Nẵng. Riêng năm 2020, phân bổ 500 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó có 400 tỷ đồng cho công tác GPMB.

Trước đó, giữa tháng 5.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Bộ GD-ĐT và Đại học Đà Nẵng thống nhất giữ nguyên ranh giới quy hoạch 190ha dự án Làng đại học Đà Nẵng. Tuy nhiên, khó khăn nhất là công tác đền bù, GPMB và bố trí tái định cư, nhất là dân của 4 khối phố thuộc phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) chiếm 2/3 diện tích vùng dự án. Đến thời điểm hiện nay, theo thống kê có khoảng hơn 2.300 hộ dân sinh sống tạm bợ trong khu quy hoạch dự án Làng đại học Đà Nẵng, tăng gấp 3 lần so với năm 1997.

So với Quảng Nam, địa bàn TP.Đà Nẵng ít sức ép giải tỏa, đền bù hơn. Tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) có khoảng 900 hộ dân ở 2 thôn Hải An và Hải An 1 nằm trong vùng quy hoạch dự án. Khó khăn nhất và nút thắt quan trọng hiện nay là công tác tái định cư phục vụ cho GPMB trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc làm việc này, Bộ GD-ĐT, Đại học Đà Nẵng cùng lãnh đạo TP.Đà Nẵng thống nhất bố trí quỹ đất xây dựng khu tái định cư mới (khoảng 10 - 12ha đất nông nghiệp) để bố trí cho các hộ dân thuộc đối tượng di dời trong phạm vi GPMB của dự án Làng đại học Đà Nẵng. Đồng thời đang lập phương án quy hoạch tổng thể khu tái định cư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. “Hai mươi ba năm rồi, dự án Làng đại học Đà Nẵng không thể kéo dài thêm” - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định.