Những suất học bổng yêu thương

Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, học bổng khuyến học dành cho sinh viên Quảng Nam nghèo học giỏi và Giải thưởng Phan Châu Trinh dành cho con em Tam Kỳ đã được trao tặng. Còn gì vui hơn trước thềm năm mới được nhận món quà ý nghĩa sau một năm nỗ lực học tập.

Tam Kỳ trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 19 vào dịp cận Tết Tân Sửu. Ảnh: X.P

1. Năm nay, Hội Khuyến học tỉnh chọn 24 tháng Chạp, thời điểm các bạn sinh viên trên mọi miền Tổ quốc đã về quê đón Tết Tân Sửu 2021, để tổ chức trao học bổng. Khá bận rộn với công việc của những ngày cận tết, song lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành cũng đã đến chia vui, động viên sinh viên nhận học bổng. Sau một năm nỗ lực học tập, 65 sinh viên con gia đình nghèo có học lực giỏi đạt tiêu chí nhận học bổng khuyến học của tỉnh với số tiền 3 triệu đồng/suất. Cạnh đó, 73 sinh viên nghèo, hiếu học cũng được xét trao học bổng với số tiền 1 triệu đồng/suất.

Ông Trần Văn Cận - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ, học bổng khuyến học dành cho sinh viên nghèo học giỏi và sinh viên nghèo hiếu học được trao nhiều năm qua là nguồn động viên khích lệ to lớn, giúp các em nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện để đạt được những kết quả tốt hơn. Đặc biệt, lần này còn có 225 học sinh, sinh viên là con em các gia đình bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra tại các địa phương Điện Bàn, Phước Sơn, Nam Trà My, Đại Lộc, Quế Sơn được nhận học bổng với tổng số tiền 460 triệu đồng do Công ty CIP tài trợ.

Những suất học bổng đong đầy yêu thương, kịp thời chia sẻ với mất mát, khó khăn của học sinh, sinh viên nhân dịp tết đến xuân về. Cơlâu Long - sinh viên năm 4 Trường Đại học Quảng Nam bày tỏ lời tri ân đến sự quan tâm của tỉnh, hội khuyến học đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; cho rằng những suất học bổng có giá trị và ý nghĩa rất lớn về vật chất lẫn tinh thần, giúp sinh viên, học sinh nỗ lực hơn trong hành trình học tập thời gian đến.

2. Khác với mọi năm, Giải thưởng Phan Châu Trinh - Tam Kỳ năm 2020 được tổ chức trao vào 25 tháng Chạp. Năm nay có 68 cá nhân được thành phố vinh danh, gồm 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa I, 43 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, 1 học sinh đỗ thủ khoa tuyển sinh đại học, 5 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 12 học sinh đoạt giải cấp tỉnh và 1 cá nhân có thành tích đóng góp cho Giải thưởng Phan Châu Trinh. Ngoài biểu tượng nhà chí sĩ, số tiền thưởng kèm theo với các mức 6 triệu đồng (tiến sĩ), 5 triệu đồng (thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I), 4 triệu đồng (sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc), 2 - 3,5 triệu (các trường hợp còn lại).

Giải thưởng Phan Châu Trinh được Tam Kỳ lập cách đây 18 năm nhằm tôn vinh sự học của mảnh đất Hà Đông xưa và được trao hàng năm. Con em Tam Kỳ đang học tập, sinh sống trên cả nước đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và đất nước đều được xem xét trao thưởng.

Theo ông Dương Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Khuyến học Tam Kỳ, đạt được giải thưởng danh giá mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh là niềm vinh dự của bản thân, gia đình, tộc họ. Ông Xuân tin rằng, với truyền thống hiếu học của con người Tam Kỳ, chắc chắn ngày càng có nhiều cá nhân đạt được giải thưởng và tiếp tục phấn đấu vươn cao hơn nữa trong công tác, học tập, cống hiến cho quê hương, đất nước.