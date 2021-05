Phân công công tác thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục: Thí sinh tự chọn trường

Sở GD-ĐT vừa tổ chức gặp mặt và phân công công tác 148 thí sinh (TS) trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức giáo dục THPT. Đáng chú ý là TS được tự chọn nơi công tác trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm của các trường THPT, và Giám đốc Sở GDĐT sẽ ra quyết định phân công.

Giám đốc Sở GD-ĐT trao quyết định tuyển dụng và quyết định phân công công tác ngay sau khi TS tự chọn trường. Ảnh: X.P

Quyền tự quyết

Sau khi trải qua kỳ thi tuyển hồi cuối năm 2020, 148 TS trúng tuyển viên chức giáo dục THPT và được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả. Để phân công công tác, Sở GD-ĐT vừa có buổi gặp mặt và tổ chức cho TS chọn đơn vị công tác. Đây là điều khá đặc biệt bởi tất cả TS được tự mình quyết định lựa chọn nơi công tác theo quy trình công khai được Sở GD-ĐT tổ chức ngay tại hội trường.

Sau khi nhận quyết định phân công công tác của Sở GD-ĐT, kể từ ngày 25.5 tới, các TS phải đến trường học để nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng nhà trường phân công. TS sẽ phải trải qua thời gian tập sự 12 tháng, được hưởng 85% lương bậc 1, hệ số lương 2,34 và các khoản phụ cấp khác (nếu có) kể từ ngày nhận công tác.

Cụ thể, dựa trên danh sách trường học, chỉ tiêu từng trường được công bố trên màn hình, TS nhìn vào đó để quyết định chọn lựa theo thứ tự người có điểm thi tuyển cao hơn chọn trước, thấp chọn sau cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Để đảm bảo quyền lợi cho TS, ban tổ chức cũng dành thời gian để các TS có thời gian gọi điện thoại cho người thân nhờ tư vấn việc chọn lựa phù hợp. Sau khi TS quyết định đơn vị công tác của mình, Giám đốc Sở GDĐT ký và trao ngay tại chỗ quyết định tuyển dụng viên chức và quyết định phân công công tác cho TS.

Là người đầu tiên của bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh được lựa chọn đơn vị công tác nhờ điểm thi cao nhất, TS Cao Thị Hằng quyết định chọn Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn). Cầm trên tay quyết định tuyển dụng và quyết định phân công công tác, cô giáo trẻ người huyện Phước Sơn này nở nụ cười tươi.

“Việc được lựa chọn trường theo nguyện vọng cá nhân dựa trên cơ sở ai có điểm thi tuyển cao chọn trước, thấp chọn sau là rất công bằng đối với mọi người. Đây là cách phân công công tác công khai, minh bạch, rõ ràng” - Hằng chia sẻ.

Còn TS Phạm Thị Ánh Tuyết sau một hồi đắn đo và phải nhờ sự tư vấn, giải thích từ các thầy cô của Sở GD-ĐT, cô giáo dạy bộ môn Ngữ văn này mới quyết định chọn Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn).

Năm nay, đối tượng tuyển dụng được mở rộng ra toàn quốc nên có một số trường hợp trúng tuyển đến từ Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn, Nguyễn Thị Khánh Huyền cho biết gia đình ở Huế nhưng sau khi ra trường đến nay cô đã có gần 1 năm dạy hợp đồng tại một trường THCS ở Hội An. Do đó, khi chọn đơn vị công tác, bản thân cô không ngần ngại chọn Trường THPT Nguyễn Trãi (Hội An).

“Khi biết thông tin ngành GD-ĐT Quảng Nam tuyển dụng giáo viên, em đăng ký dự thi với mong muốn có công việc ổn định. Vì vậy, em rất vui khi đã trúng tuyển và càng vui hơn khi được lựa chọn trường theo đúng nguyện vọng” - cô giáo môn Ngữ văn sinh năm 1998 nói.

Công bằng và công khai

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc khẳng định, việc tổ chức kỳ thi vừa qua rất nghiêm túc, công bằng, những TS trúng tuyển đều là những người xuất sắc nhất. Chúc mừng 148 TS đã trở thành viên chức giáo viên THPT của ngành GD-ĐT Quảng Nam, ông Quốc cho rằng tất cả đều rất xứng đáng khi vượt qua kỳ thi tuyển viên chức có sự cạnh tranh cao với tổng số 571 TS dự thi.

Thí sinh tự chọn nơi công tác. Ảnh: X.P

Nhắn nhủ thêm với các thầy, cô giáo trẻ, người đứng đầu ngành GD-ĐT tỉnh mong rằng cần phải tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nỗ lực nâng cao chuyên môn để xứng đáng với nghề, với sự tôn trọng của xã hội.

Đây là lần thứ hai Sở GD-ĐT tổ chức cho TS lựa chọn nơi công tác sau lần đầu tiên vào năm 2017 với quy trình công khai, minh bạch, công bằng. Theo ông Quốc, Sở GD-ĐT công khai chỉ tiêu tuyển dụng của từng trường học, còn việc chọn nơi đâu là quyền của TS.

“Tất cả TS đều bình đẳng. Em nào học tập giỏi hơn, tại kỳ thi tuyển vừa qua đạt điểm cao hơn thì được ưu tiên chọn nơi công tác trước theo quy định. Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ có trách nhiệm ký quyết định phân công công tác trên cơ sở lựa chọn của TS. Với cách làm minh bạch này thì rõ ràng không có chỗ cho sự thân quen hay gửi gắm” - ông Quốc khẳng định.