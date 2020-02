Phòng chống dịch viêm phổi cấp nCoV: Triển khai nhiều biện pháp trong trường học

Học sinh Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn nghỉ học từ ngày 3 đến 9.2

CHÂU NỮ | 03/02/2020 - 07:53

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng nay 3.2, các Phòng GD-ĐT Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn thông báo khẩn cho học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết 9.2 do dịch bệnh corona.