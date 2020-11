(QNO) - Buổi sinh hoạt chuyên đề phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non do cụm chuyên môn số 1 (Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ) gồm 4 trường mầm non/mẫu giáo: Hoa Sen, Sơn Ca, Anh Đào, Hải Âu tổ chức ngày 28.11 nhằm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho trẻ, khi trẻ được chăm sóc, nuôi dạy tại cơ sở giáo dục mầm non.

Quang cảnh buổi sinh hoạt. Ảnh: C.N

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có bác sĩ chuyên khoa Nhi, cán bộ y tế; đại diện lãnh đạo, giáo viên, nhân viên y tế tất cả trường mầm non, mẫu giáo công lập và tư thục trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm - giảng viên Khoa Nhi Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chia sẻ kiến thức về những tai nạn thương tích (TNTT) thường gặp ở trẻ em; cách nhận biết và xử lý, sơ cứu từng loại tai nạn; đồng thời giải đáp thắc mắc của giáo viên, nhân viên về các tình huống liên quan TNTT thường gặp ở trường học và trong gia đình...

Theo bác sĩ Thanh Tâm, thống kê của một số bệnh viện trong nước cho thấy, những TNTT thường gặp đối với trẻ là té ngã, bỏng, đuối nước, điện giật, động vật cắn, ngộ độc... Bác sĩ Thanh Tâm hướng dẫn xử lý từng loại tai nạn như cách sơ cứu trẻ ngạt nước; cách nhận biết, sơ cứu trẻ ngạt do dị vật đường thở và cách phòng ngừa; sơ cứu trẻ bị bỏng; xử lý các trường hợp chảy máu và vết thương phần mềm, xử trí gãy xương, chấn thương; sơ cứu và xử lý ngộ độc thực phẩm; chăm sóc trẻ sốt...

ThS-BS Nguyễn Thị Thanh Tâm hướng dẫn xử lý khi trẻ bị tai nạn thương tích. Ảnh: C.N

Trong buổi sinh hoạt, các giáo viên, cán bộ y tế của các trường thuộc cụm chuyên môn số 1 thực hành xử lý một số tình huống, tai nạn thường gặp tại trường và đưa ra lời khuyên để phòng tránh trường hợp xảy ra như đối với trường hợp trẻ bỏ đồ chơi vào mũi; trẻ bị chảy máu, chấn thương trong lúc vui chơi; trẻ bị trượt té trong phòng học/nhà vệ sinh; trẻ mệt mỏi, nóng sốt...

Bên cạnh trả lời cách xử lý tình huống trẻ bị TNTT thường gặp trong trường học, các thành viên tham dự buổi sinh hoạt còn đặt nhiều câu hỏi liên quan chủ đề TNTT. Qua đó, bác sĩ Thanh Tâm giải đáp và hướng dẫn một số kỹ năng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại trường học cũng như ở các nhóm lớp tư thục.

Các cán bộ y tế, giáo viên mầm non cho rằng, đây là buổi sinh hoạt chuyên đề rất bổ ích và ý nghĩa khi được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống TNTT cho trẻ để thực hiện tốt các hoạt động sơ cấp cứu TNTT trong trường học và cả ở nhà.

Giáo viên, nhân viên y tế xử lý tình huống khi trẻ bị tai nạn thương tích. Ảnh: C.N

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - chuyên viên phụ trách bậc học mầm non Phòng GD-ĐT Tam Kỳ nhận xét, chủ đề, nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề rất thiết thực khi cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế tất cả trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn thành phố được trang bị những kiến thức về phòng tránh TNTT cho trẻ; được lắng nghe và chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng tránh, chăm sóc bị TNTT với mục đích cuối cùng là toàn bộ trẻ được chăm sóc, nuôi dạy trong một môi trường an toàn. Buổi sinh hoạt chuyên đề cũng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các trường mầm non, mẫu giáo.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen, cụm trưởng chuyên môn số 1 cho biết, bên cạnh việc thực hiện có chất lượng và đạt hiệu quả chương trình giáo dục mầm non và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống TNTT trong trường học; giáo viên, nhân viên y tế được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơ cấp cứu TNTT và được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống TNTT cho trẻ để giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong nhà trường.