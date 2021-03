Quảng Nam đoạt 2 giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2020 - 2021

(QNO) - Tin vui đến với ngành GD-ĐT Quảng Nam khi cả 2 dự án của học sinh THPT tham gia tranh tài tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2020 - 2021 đều đoạt giải nhì.

Nguyễn Thanh Hùng Cường và Huỳnh Phan Nhật Vy. Ảnh: X.P

Đó là dự án “Ứng dụng mạng nơron nhân tạo và công thức bayes để xây dựng trợ lý ảo giúp học môn tiếng Anh” của 2 học sinh Nguyễn Thanh Hùng Cường - Huỳnh Phan Nhật Vy (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) và dự án “Xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi ở huyện Hiệp Đức và hệ thống cảnh báo sạt lở núi tức thời theo thời gian ngắn” của Trần Anh Tuấn - Huỳnh Trọng Nghĩa (THPT Lê Quý Đôn - Tam Kỳ).

Dự án “Ứng dụng mạng nơron nhân tạo và công thức bayes để xây dựng trợ lý ảo giúp học môn tiếng Anh” là một ứng dụng giải bài tập tiếng Anh trắc nghiệm, người sử dụng chỉ cần nhập câu hỏi thì chương trình sẽ đưa ra đáp án đúng. Ngoài ra, ứng dụng còn giúp học từ vựng mới và đây là cách học khá trực quan, giúp nhớ lâu hơn so với học trên giấy. Trang web này tại địa chỉ itnbk-engfill.glitch.me hoàn toàn miễn phí.

Đôi bạn Trần Anh Tuấn (bên phải) và Huỳnh Trọng Nghĩa. Ảnh: X.P

Trong khi đó, dự án “Xây dựng bản đồ dự báo sạt lở núi ở huyện Hiệp Đức và hệ thống cảnh báo sạt lở núi tức thời theo thời gian ngắn” dự báo cho người dân biết trong vòng vài ngày tới có nguy cơ sạt lở núi để di chuyển. Dù nghiên cứu về Hiệp Đức nhưng đề tài không giới hạn ở Hiệp Đức mà còn các địa phương khác như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước với mục tiêu giúp tạo dựng kế hoạch quy hoạch vùng dân cư một cách an toàn.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, việc cả 2 dự án tham gia đều đoạt giải và đây không phải lần đầu tiên học sinh Quảng Nam giành giải cao tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc cho thấy sự chuyển biến rất lớn trong công tác giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong học sinh của tỉnh.

Đây cũng là năm học mà Quảng Nam gặt hái thành công khi trước đó tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học trò Quảng Nam mang về 1 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba, 15 giải khuyến khích.