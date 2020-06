Ra mắt hệ sinh thái giáo dục Sky-Line Hill - Hội An

(QNO) - Hệ thống giáo dục Sky-Line vừa tổ chức hội thảo ra mắt cơ sở mới Sky-Line Hill - Hội An. Đây là mô hình trường học xanh đầu tiên tại Quảng Nam với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình học tiên tiến, vượt trội.

Sky-Line Hill - Hội An là “trường học xanh” đầu tiên tại Quảng Nam. Ảnh: N.T.B

Hệ sinh thái giáo dục Sky-Line Hill - Hội An được xây dựng trên diện tích 5ha thuộc khối phố Hà My - Đông A (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), bao gồm 10 khối nhà kết nối nhau theo lối kiến trúc châu Âu. Mỗi khối nhà là một chuyên khu với chức năng đặc thù riêng như: khu đa năng, khu chuyên gia, khu nội trú, khu hành chính, khu vui chơi, khu thể dục - thể thao... kết hợp với nhiều mảng xanh bên cạnh sân vườn, đường cây đi bộ, tạo môi trường xanh - sạch, gần gũi thiên nhiên. Đặc biệt, công trình ưu tiên sử dụng các vật liệu xây dựng từ địa phương như đá mài Non Nước, đá lát Hòa Sơn, gạch và gốm Thanh Hà… với mô hình trường học xanh “Trường trong rừng, rừng trong trường” đầu tiên tại Quảng Nam. Tổng kinh phí xây dựng hơn 300 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng vào tháng 7.2018 và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8.2020, Sky-Line Hill - Hội An hứa hẹn mang đến cho thế hệ tương lai một môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại bậc nhất miền Trung - Tây Nguyên. Tại đây, những mầm non tương lai của đất nước sẽ lĩnh hội kiến thức nhân loại, thụ hưởng dịch vụ học đường tiện nghi để sẵn sàng bước ra thế giới. Tại hội thảo ra mắt Hệ thống trường Sky-Line Hill - Hội An, phụ huynh, khách mời đã được đại diện nhà trường cung cấp thông tin hữu ích nhất về hệ thống cơ sở vật chất, chương trình học và chính sách ưu đãi học phí.

Bên cạnh đó, để mở rộng cơ hội tiếp cận kỳ thi IELTS cho các thí sinh tại khu vực miền Trung, Tổ chức IDP Education vừa ký kết hợp tác với Hệ thống giáo dục Sky-Line tổ chức kỳ thi IELTS ngay tại cơ sở Sky-Line International và Sky-Line Hill - Hội An. Với hệ thống hạ tầng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn phòng thi IELTS quốc tế, việc tổ chức thi IELTS tại Hệ thống giáo dục Sky-Line giúp học sinh, sinh viên, các thí sinh ở Đà Nẵng, Quảng Nam và khu vực lân cận có thể dự thi một cách thuận tiện nhất.

Phụ huynh tham quan mô hình Sky-Line Hill - Hội An. Ảnh: N.T.B

Bà Lê Thị Nam Phương - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Sky-Line cho biết: “Với Sky-Line Hill - Hội An, các phụ huynh sẽ tìm ra được đáp án cho việc chọn cho con một ngôi trường vừa giúp con phát triển toàn diện, vừa phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Quan trọng hơn, đây là ngôi trường cho phép con tiếp cận với kiến thức nhân loại ngay tại vùng đất học Quảng Nam mà không cần phải xa gia đình đến các thành phố lớn hay du học nước ngoài, giảm thiểu việc nhập siêu giáo dục với chi phí phù hợp với người Việt Nam”.

Qua 10 năm hình thành và phát triển (2010 - 2020), Sky-Line đã hình thành một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến THPT với 4 cơ sở tại Đà Nẵng và 1 cơ sở tại Quảng Nam. Các cơ sở đào tạo bao gồm Sky-Line Riverside, Sky-Line Central thuộc Hệ thống các trường Việt Nam chất lượng cao; Sky-line International gắn với sứ mệnh đào tạo thế hệ công dân toàn cầu ngay tại Đà Nẵng; công trình “trường học xanh” Sky-Line Beach tại số 199 Trần Anh Tông, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng hướng đến sự công bằng trong việc tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế cho tất cả học sinh; Hệ sinh thái giáo dục Sky-Line Hill - Hội An, nơi các công dân toàn cầu tương lai tiếp thu kiến thức nhân loại và sẵn sàng bước ra thế giới ngày mai.