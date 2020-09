(QNO) - Năm học 2020 - 2021, các trường phải song hành hai nhiệm vụ dạy - học và phòng dịch. Từ huyện Bắc Trà My xuôi về Tiên Phước, các trường đã sẵn sàng cho năm học mới an toàn.

Đo thân nhiệt khi học sinh quay lại trường. Ảnh: D.L

Học sinh trở lại trường

Từ những bản làng xa xôi, toàn bộ 360 học sinh của Trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa (Bắc Trà My) đã quay trở lại trường. Tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc, Hồ Thị Phương Nhi (xã Trà Giác) quay lại trường ngay ngày đầu tiên của đợt tập trung.

Nhi tâm sự: “Khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, nên vừa học vừa phòng dịch bệnh nữa. Em vừa đến cổng đã được cô giáo đo thân nhiệt, yêu cầu sát khuẩn, khai báo y tế trước khi vô khu nội trú. Năm học này em khá lo lắng vì năm cuối cấp, sợ việc học sẽ bị đứt đoạn khi có dịch bệnh. Em sẽ cố gắng hết sức để học tốt và cùng nhà trường phòng dịch hiệu quả”.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa sửa soạn nơi ở trong khu nội trú. Ảnh: D.L

Em Hồ Gia Dĩ (học sinh lớp 12) nói: “Em từ Trà Bui trở lại trường vào sáng 1.9, liền cùng các bạn và thầy cô dọn dẹp vệ sinh trong buổi chiều. Tụi em được thầy cô nhắc nhở phải giữ vệ sinh sạch sẽ từ nơi học tập đến nơi ở. Trong điều kiện ăn học tập trung, ở nội trú nên tụi em phải thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn, đo thân nhiệt, không tập trung đông người ở lớp học cũng như nơi ở”.

Quay trở lại trường, học sinh cùng giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa tập trung dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học, nhà nội trú, nhà ăn. Nhà trường cùng với ngành y tế phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực học tập và khu vực nội trú.

Thầy Nguyễn Xuân Ảnh - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nước Oa cho biết: “Năm học mới thực hiện song hành nhiệm vụ dạy - học và phòng dịch Covid-19. Chúng tôi đã nhắc nhở học sinh phải thực hiện mọi biện pháp phòng dịch được khuyến cáo. Giờ ăn của học sinh cũng sẽ được chia ca phù hợp theo khối lớp, không để tập trung ở nhà ăn cùng một lúc như trước. Giáo viên và học sinh của trường sẽ cùng cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học này”.

Học sinh dọn dẹp vệ sinh khu nội trú. Ảnh: D.L

Tại huyện Tiên Phước, hơn 15.200 học sinh toàn huyện cũng chuẩn bị bước vào năm học mới. Kế hoạch tập trung học sinh nhận lớp được chia thành các khối lớp, chia từng ngày từ 1.9 đến 4.9. Đến 5.9, học sinh cũng được dự khai giảng năm học mới nếu trường có dưới 250 em. Trường đông hơn thì học sinh khai giảng ngay tại lớp học. Sân trường chỉ dành cho việc đón học sinh đầu cấp vào trường với đại diện mỗi lớp 5 - 10 học sinh tham gia.

Chuẩn bị mọi tình huống

Ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước), mọi công tác chuẩn bị, dọn dẹp vệ sinh trường lớp đã được thực hiện xong. Thầy Cái Văn Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các phương án học tập cho học sinh, kể cả học online nhằm đảm bảo “dừng đến trường nhưng không ngừng học” nếu dịch bệnh phức tạp. Lúc này, các em đến trường đều được đo thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn, mang theo nước uống cá nhân”.

Lãnh đạo các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My đã yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn phải thực hiện tốt việc vệ sinh, phòng dịch trước khi bước vào năm học mới. Những khó khăn mà phụ huynh, học sinh và nhà trường gặp phải, các huyện cùng vào cuộc tháo gỡ. Như tại Bắc Trà My, huyện đã trích ngân sách hơn 200 triệu đồng mua sách giáo khoa lớp 1 cho học sinh, hơn 250 triệu đồng mua phần mềm cho giáo viên học online theo chương trình sách lớp 1 mới để phục vụ dạy học hiệu quả hơn.

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Ảnh: D.L

Bà Lê Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Năm học này toàn huyện có hơn 10.000 học sinh đến lớp. Huyện đã yêu cầu các trường học tuyệt đối không được để học sinh không đến lớp vì những khó khăn do hoàn cảnh gia đình hay do lo sợ dịch bệnh. Giáo viên phải tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rằng nhà trường luôn thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng dịch”.

Còn ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Tiên Phước thông tin, học sinh toàn huyện đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Các trường đều đã chuẩn bị các phương án dạy và học phù hợp theo tình hình.

“Dịch bệnh được kiểm soát thì việc học tập trung sẽ thuận lợi hơn. Nhưng nếu phải dạy và học online thì cũng sẽ đảm bảo đầy đủ chương trình, đảm bảo chất lượng. Riêng việc học bán trú, chủ yếu ở bậc mẫu giáo nên giáo viên, cấp dưỡng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, việc ăn ngủ của các cháu phải được thực hiện theo đúng các quy định phòng dịch, an toàn là trên hết” - ông Huy nói.