Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai 4.5

(QNO) - Sáng mai 4.5, học sinh (HS) các cấp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch Covid-19. Thời điểm này, phòng chống dịch mới là nhiệm vụ hàng đầu của các trường học.

Ngành y tế Tam Kỳ hoàn thành phun thuốc khử trùng trường học trong ngày 3.5. Ảnh: X.P

Khác với lần đi học trở lại hồi đầu tháng 3 của bậc THPT, lần này HS các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT toàn tỉnh sẽ trở lại trường sau gần 3 tháng nghỉ học vì dịch bệnh. Vì vậy, công tác chuẩn bị, nhất là phòng chống dịch được quan tâm rất lớn.

Chỉ có thời gian chưa đầy 1 tuần, ngành GD-ĐT đã phải triển khai nhiều biện pháp trong công tác phòng chống dịch để chuẩn bị đón HS trở lại trường một cách an toàn. Đồng thời phối hợp với ngành y tế tổ chức phun thuốc khử khuẩn cho các trường học.

Đến thời điểm này, theo thông tin từ Sở GD-ĐT, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầy đủ các công việc theo quy định như vệ sinh tẩy trùng trường lớp, trang bị những thiết bị phòng dịch thiết yếu, tập huấn cho giáo viên, nhân viên về công tác phòng dịch, xây dựng “kịch bản” đưa đón HS phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Theo quy định tất cả trường học phải được khử trùng trước khi mở cửa đón HS. Ảnh: X.P

Theo ông Phùng Hoàng - Trưởng phòng GD-ĐT Duy Xuyên, trước khi đi học trở lại, trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch như vệ sinh môi trường, mua máy đo thân nhiệt cầm tay để tầm soát sức khỏe HS. Ngành cũng chỉ đạo các trường không chào cờ, tập thể dục giữa giờ nhằm tránh tập trung đông người. Trong khi đó tại Hội An, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Nguyễn Văn Dương thông tin, việc khử trùng bắt đầu tiến hành từ 27.4, hiện tại tất cả trường học đã sẵn sàng cho HS đi học lại trong môi trường an toàn.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, tất cả trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố đều hoàn thành phun thuốc khử trùng trước 3.5 để đón HS đi học trở lại vào ngày 4.5. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch, các trường tiểu học không tổ chức bán trú và trong tuần đầu tiên chỉ dạy 1 buổi. Tuy nhiên, các trường mầm non, do nhu cầu gửi con của phụ huynh, vẫn phải tiếp tục đón trẻ học bán trú với điều kiện phải thực hiện nghiêm quy định về phòng tránh dịch bệnh.

Ngành GD-ĐT Đại Lộc cũng không tổ chức bán trú cho HS tiểu học. Thầy Đỗ Xuân Thưởng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu cho biết, không bán trú song vẫn dạy ngày 2 buổi nhằm tăng cường kiến thức cho HS trong thời gian dài nghỉ học. Nhà trường trang bị 4 máy đo thân nhiệt cố gắng đo cho tất cả HS ngay tại cổng trường mỗi ngày trong tuần đầu tiên.

Đo thân nhiệt HS để sớm phát hiện trường hợp bị sốt nhằm phòng tránh nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: X.P

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho HS, giáo viên và nhân viên trường học là nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Vì vậy, tất cả cơ sở giáo dục phải triển khai thực hiện nghiêm túc phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn. Tất cả HS đến trường phải đeo khẩu trang, mang theo nước uống, được đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Cũng theo ông Quốc, ngành triển khai các giải pháp nhằm giãn cách, tránh tập trung đông người, như không tổ chức các hoạt động tập thể, chào cờ tập trung, phân chia thời điểm tan trường theo từng lớp khác nhau.