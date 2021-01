Sẻ chia với học sinh nghèo

Ngày 28.1, trao 20 suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng cho học sinh khó khăn

MỸ LINH | 22/01/2021 - 16:13

(QNO) - Ngày 28.1.2021, Báo Quảng Nam sẽ phối hợp Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) trao tặng 20 suất học bổng tổng trị giá 1 tỷ đồng đến học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai tại 4 huyện Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My do SonKim Land tài trợ.