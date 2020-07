Sôi động thị trường đồ dùng học sinh

Vừa kết thúc năm học, thị trường đồ dùng học sinh đã trở nên sôi động.

Sôi động không khí mua sắm đồ dùng học tập tại Nhà sách giáo khoa Tam Kỳ. Ảnh: K.L

Tại một số nhà sách trên địa bàn TP.Tam Kỳ như Fahasa Quảng Nam, nhà sách Phan Châu Trinh, nhà sách Nắng mai, Nhân dân… những ngày này có khá đông phụ huynh và học sinh đến mua sách vở và đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới. Nắm bắt tâm lý, các nhà sách này đã bày bán sách giáo khoa (SGK), sách bổ trợ và đồ dùng học tập với số lượng lớn, đa dạng chủng loại, mẫu mã, đảm bảo giá cả tốt nhất cho phụ huynh và học sinh.

Năm nay, giá SGK, sách bổ trợ tăng từ 10 - 15%, còn các mặt hàng khác như vở, đồ dùng học tập giá tương đối ổn định. Riêng giá bán các bộ SGK lớp 1 mới dành riêng cho năm học 2020 - 2021 tăng đến 4 lần so với giá SGK lớp 1 theo chương trình hiện hành (6 cuốn) chỉ có 54 nghìn đồng; trong đó, có 5 bộ sách giá dao động từ 179 - 199 nghìn đồng/bộ (tùy loại); hộp đựng bút 25 - 100 nghìn đồng/hộp, cặp sách học sinh xuất xứ Việt Nam có giá 150 đến gần 500 nghìn đồng/chiếc…

Ngoài ra, các sản phẩm chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng như đèn chống hại mắt; hộp bút làm từ nguyên liệu không độc hại với môi trường; ba lô, cặp học sinh chống vẹo cột sống, gù lưng, lệch vai... có giá bán cao hơn và cũng nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Ngoài việc dành nhiều không gian riêng để bày trí các mặt hàng theo từng cấp, nhóm học, cắt cử nhân viên tư vấn khách hàng..., hầu hết cửa hàng đều có chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Chị Nguyễn Thị Hương (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) cho biết, mặc dù còn khá lâu mới bước vào năm học mới nhưng đã mua sắm đầy đủ những loại sách vở và dụng cụ học tập cần thiết cho con.

“Lần đầu có con vào lớp 1 nên tôi đã tham khảo thêm kinh nghiệm từ những người bạn có con lớn hơn. Tôi được khuyên nên mua SGK sớm và mua tại các nhà sách lớn, có thương hiệu, uy tín để vừa yên tâm về chất lượng, hưởng ưu đãi về giá, được tư vấn những cuốn sách tham khảo, sách bài tập cần thiết” - chị Hương chia sẻ.

Cùng với đồ dùng học tập, SGK, đồ đồng phục học sinh cũng được phụ huynh đặc biệt quan tâm. Nhận đơn hàng và may sẵn quanh năm để cung cấp cho khách hàng sỉ, lẻ trên địa bàn thành phố, nhưng từ đầu tháng 7 nhà may Nguyệt Anh (đường Hồ Nghinh, TP.Tam Kỳ) đã tăng cường thêm thợ và nguyên vật liệu mới đảm bảo cung ứng đồng phục cho học sinh.

Chị Nguyễn Thị Lựu (chủ nhà may) cho biết, đây là thời điểm nhà may nhận nhiều đơn hàng nhất, tăng gấp 3 - 5 lần so với ngày thường. Hiện cửa hàng có 4 thợ may làm việc hết công suất. Mỗi ngày hoàn thành khoảng 12 chiếc áo quần, 5 chiếc váy. Giống như mọi năm, áo quần đồng phục có giá 230 nghìn đồng/bộ đối với học sinh cấp 1 và 250 nghìn đồng/bộ đối với học sinh cấp 2, 3.

“Ngoài việc đo may theo quy chuẩn, chúng tôi cũng linh động phối hợp thêm một số chi tiết mới lạ, đẹp mắt hoặc nhận may theo yêu cầu của khách hàng. Mặc dù đơn hàng kéo dài đến hết tháng 10 nhưng thời điểm này chúng tôi tăng cường làm việc với hy vọng có đồng phục cho học sinh kịp bước vào năm học mới” - chị Lựu chia sẻ.