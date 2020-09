Tạo chuyển biến trong môi trường giáo dục

Bên cạnh đảm bảo tỷ lệ giáo viên lên lớp, ngay khi kết thúc năm học 2019 - 2020 huyện Núi Thành đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn chương trình phổ thông mới, lựa chọn sách giáo khoa… cho năm học 2020 - 2021. Đã có nhiều thay đổi khi việc dạy và học năm nay còn gắn với công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Mô hình “Trường học thân thiện” đang được đẩy mạnh triển khai ở Núi Thành. Ảnh: C.V

Chủ động chống dịch

Lễ khai giảng đầu năm học vừa qua trở nên đặc biệt với nhiều trường học trên địa bàn Núi Thành, khi “ngày hội đến trường” được tổ chức gọn nhẹ trên cơ sở bám sát quy định phòng chống dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang… Trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp phun thuốc khử trùng trường lớp; các trường cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ nước sạch, xà phòng, dung dịch rửa tay diệt khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ mầm non, học sinh các cấp.

Riêng với các trường mầm non, Phòng GD-ĐT huyện yêu cầu thực hiện góc đeo khẩu trang ở từng lớp, chọn góc lớp thông thoáng, đầy đủ ánh sáng, sạch sẽ để dán đủ móc, có ký hiệu riêng cho từng trẻ, nhắc phụ huynh ghi tên trẻ vào khẩu trang khi trẻ mang đến lớp. Việc thực hiện giãn cách khi đưa đón học sinh được nhà trường thường xuyên nhắc nhở, vận động phụ huynh thực hiện. Các trường mầm non sẽ hạn chế sự tham gia của nhiều trẻ trong cùng một hoạt động, thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn; không tổ chức dã ngoại, tham quan, văn nghệ, tiệc buffet...

Dù trước thềm năm học mới Núi Thành thiếu khá nhiều chỉ tiêu giáo viên do việc thi tuyển giáo viên toàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song các trường đã chủ động có phương án hợp đồng giáo viên giảng dạy, đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên/lớp đối với bậc mầm non; 1,49 giáo viên/lớp đối với tiểu học và 1,93 giáo viên/lớp đối với THCS. Dù vẫn còn thiếu một số giáo viên theo quy định, song việc này sẽ được khắc phục sau khi tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên. Cơ sở vật chất trường học được đảm bảo tốt, một số trường đưa vào hoạt động cơ sở mới, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Sau ngày khai giảng, việc tổ chức củng cố kiến thức cho học sinh được tập trung triển khai do chương trình học năm học trước bị rút ngắn vì dịch Covid-19.

Trường học thân thiện

Năm học này, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Tam Giang) có khoảng 500 học sinh, trong đó điểm trường chính có hơn 400 em. Những năm gần đây, trường bắt đầu tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi, tạo được niềm vui, sự thoải mái, hứng thú học tập trong học sinh. Bên cạnh thư viện truyền thống, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong vừa đưa vào sử dụng thư viện ngoài trời, đồng thời mỗi lớp có một thư viện mini để học sinh đọc sách vào những giờ giải lao.

Bên trong sân trường, nhiều khu vực được vẽ, chuẩn bị dụng cụ để học sinh chơi trò chơi như ô ăn quan, nhảy dây, đá bóng… Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết, mới đây trường phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức dọn dẹp, vẽ hình trang trí cho khu vực nhà vệ sinh. “Các em ở lứa tuổi tiểu học còn quá nhỏ, ý thức giữ gìn vệ sinh vẫn còn hạn chế, do đó nhà trường phải vừa giáo dục, vừa cử nhân viên của trường thường xuyên dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh. Nhờ trang trí đẹp, thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ theo mô hình “nhà vệ sinh thân thiện”, tôi nhận thấy các em vui vẻ hơn rất nhiều, không còn ngại chuyện đi vệ sinh ở trường nữa” - cô Thanh Tâm chia sẻ.

Theo đánh giá của Phòng GD-ĐT huyện Núi Thành, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong là một trong những đơn vị tiên phong trong hệ thống các trường học trên địa bàn huyện rất tích cực xây dựng “Trường học thân thiện, hạnh phúc”. Đây cũng là mục tiêu đang được Phòng GD-ĐT Núi Thành hướng đến trong năm học này.

Bà Nguyễn Thị Anh Hậu - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD-ĐT huyện Núi Thành cho biết, nhìn chung, các trường học đã có sự dự lường chu đáo cho năm học mới, từ đó giúp việc khởi động năm học 2020 - 2021 đạt yêu cầu đề ra. “Năm nay, để tạo chuyển biến trong môi trường giáo dục, giúp học sinh mới chuyển cấp đỡ bỡ ngỡ, các hoạt động phù hợp được triển khai nhằm tạo không gian thân thiện, môi trường thân thiện, giảm thiểu bệnh học đường. Việc này đã được làm từ vài năm học qua, nhưng năm nay tập trung hơn, có sự kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình hay” - bà Nguyễn Thị Anh Hậu chia sẻ.