Tập đoàn TH hỗ trợ mô hình điểm bữa ăn học đường tại Tam Kỳ

(QNO) - Sáng 5.4, Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true Milk) thực hiện mô hình điểm “Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh và sinh viên Việt Nam” đến khảo sát, ghi nhận thực tế tại Trường Mầm non Sơn Ca - một trường mẫu giáo điểm của TP.Tam Kỳ.

Học sinh Trường Mầm non Sơn Ca (Tam Kỳ) được hỗ trợ uống sữa TH true Milk. Ảnh: H.P

Quảng Nam là một trong 10 địa phương cùng với Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Bình, Sơn La, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, An Giang được Bộ GD-ĐT thực hiện mô hình điểm nghiên cứu cấp quốc gia về sức khỏe học đường (bao gồm dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất), thời gian thực hiện từ tháng 8.2020 đến 5.2021.

Tập đoàn TH là doanh nghiệp đồng hành với Bộ GD-ĐT thực hiện mô hình điểm “Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh và sinh viên Việt Nam” nằm trong Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2019.

Quảng Nam là một trong 10 địa phương được thực hiện mô hình điểm nghiên cứu cấp quốc gia về sức khỏe học đường. Ảnh: H.P

Tại Quảng Nam, Dự án “Sữa học đường” được triển khai năm học 2020 - 2021 trên địa bàn 6 huyện miền núi gồm Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My từ ngân sách tỉnh đầu tư, học sinh được hưởng lợi 100%. Với sự trợ giá của Tập đoàn TH, đây là dự án mà doanh nghiệp và Nhà nước chung tay hướng đến phát triển thể lực học đường. Được biết, ngày mai 6.4, Tập đoàn TH tiếp tục khảo sát một điểm trường mầm non của huyện Bắc Trà My.