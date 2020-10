Thăng Bình: Bảo đảm tuyệt đối an toàn trường học mới đón học sinh

(QNO) – Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình - Võ Văn Hùng tại buổi đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra tại một số trường học bị thiệt hại nặng trên địa bàn huyện Thăng Bình vào sáng ngày 31.10.

Trường THCS Chu Văn An (Bình Sa) có 5 phòng học bị tốc mái. Ảnh: M.T

Bão số 9 gây ra nhiều thiệt hại cho ngành giáo dục huyện Thăng Bình. Trong đó có 8 phòng học bị đổ; 128 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; 5 phòng học bị ngập nước; 20 phòng chức năng, phòng công vụ và nhiều nhà để xe của học sinh cùng với các công trình vệ sinh ở các trường học bị tốc mái.

Trường THCS Chu Văn An (Bình Sa) có 5 phòng học, khu vệ sinh, nhà để xe của học sinh bị tốc mái, nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Thầy giáo Lê Vũ Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường THCS Chu Văn An cho biết, để khắc phục tạm thời cho học sinh đi học lại, trường tận dụng 4 phòng chức năng ở tầng 1 để dạy. Từ thứ hai trường sẽ chia lại thời khóa biểu cho phù hợp, đảm bảo cho việc học của học sinh. Tuy nhiên, việc chưa khắc phục kịp thời được 5 phòng học ở tầng 2 bị tốc mái do tôn và xà gồ bị hư hết nên trong sáng ngày 31.10 trời có mưa, nước đổ xuống làm ướt bàn ghế của học sinh. “Rất may trước đó nhà trường đã kịp thời di dời các ti vi phục vụ dạy học nên không bị hư hỏng. Trong chiều nay 31.10 trường sẽ chuyển hết số bàn ghế đến nơi khác” - thầy giáo Lê Vũ Anh Tuấn cho biết thêm.

Trường THCS Chu Văn An chưa khắc phục được, sáng ngày 31.10 trời mưa, nước đổ xuống nhiều phòng học. Ảnh: M.T

Bà Trần Thị Mỹ Nương – Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình cho biết, ngoài khó khăn do hư hỏng về cơ sở vật chất thì hiện nay vấn đề nan giải là việc đón học sinh đi học trở lại, nhất là cấp mẫu giáo và tiểu học do các em bán trú, điện vẫn chưa có trở lại.

“Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo trường nào có điện và đảm bảo mọi điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm thì tổ chức cho các em học bán trú; trường nào chưa có điện, chưa có nước thì tuyệt đối không tổ chức học bán trú mà cho học sinh học 2 buổi, trưa phụ huynh đón con về, chiều đưa đến học tiếp” - bà Trần Thị Mỹ Nương nói.

Các thầy, cô giáo và phụ huynh trường TH Võ Thị Sáu (xã Bình An) khẩn trương dọn vệ sinh để đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: M.T

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình yêu cầu Phòng GĐ-ĐT huyện phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tất cả các trường có thiệt hại tổ chức sửa chữa khẩn cấp các phòng học, phòng chức năng bị hư hỏng để trong ngày 2.11, đảm bảo 100% trường trên địa bàn huyện Thăng Bình đón học sinh đi học trở lại. Trường nào không đảm bảo, tuyệt đối không tổ chức dạy học và phải có kế hoạch dạy bù để đảm bảo chương trình.

“Huyện đã yêu cầu điện lực Thăng Bình khẩn trương khắc phục để đảm bảo cấp điện sớm nhất có thể. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa, đầu tuần đến, huyện sẽ cấp cho mỗi trường mẫu giáo công lập một máy phát điện để phát điện, bơm nước phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của học sinh cũng như tổ chức dạy bán trú ở các trường” – ông Võ Văn Hùng cho biết thêm.