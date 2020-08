"Thở phào" với kỳ thi giữa mùa dịch

Vượt qua rất nhiều áp lực, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Quảng Nam đã thành công tốt đẹp khi tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế và thực hiện phòng chống dịch Covid-19 an toàn.

Các thí sinh trao đổi bài sau buổi thi cuối cùng. Ảnh: X.P

An toàn tại các điểm thi

Sau 2 ngày diễn ra, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã khép lại vào hôm qua 10.8. Trong hoàn cảnh đặc biệt bởi dịch bệnh Covid-19, nên chỉ có chưa đến một nửa số thí sinh (TS) toàn tỉnh (gần 7.500 trong tổng số hơn 16.000) được dự thi cùng với TS cả nước.

Cũng do tính chất đặc biệt nên cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác coi thi lần này là người của các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện, thành phố, rất hạn chế điều động đi ra ngoài địa bàn nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phòng dịch.

Ngay sau buổi thi cuối cùng vào chiều 10.8, tất cả bài thi dưới sự bảo vệ của lực lượng công an đã được vận chuyển về Ban chấm thi đặt tại Trường THPT Duy Tân (Tam Kỳ). Ban chấm thi sẽ bắt đầu tiến hành tổ chức chấm thi từ ngày 11.8. Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, năm nay Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm chấm tất cả bài thi tự luận lẫn trắc nghiệm, kết quả thi sẽ được Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 27.8.

Lần đầu tiên, mỗi điểm thi bố trí đến 2 nhân viên y tế để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho TS, cán bộ coi thi. Hỗ trợ cho họ là đội thanh niên tình nguyện tham gia đo thân nhiệt, hướng dẫn mọi người rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào điểm thi.

Theo ghi nhận trong những ngày vừa qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi được tổ chức khá chặt chẽ. Dù công việc vất vả, thêm nhiều khâu song tất cả điểm thi đều thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch đi đôi với an toàn thi.

Nhờ công tác chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Sở GD-ĐT, nhất là chủ động trong việc xác định các trường hợp TS, giáo viên diện F1, F2 nên không phát sinh tình huống phải xử lý khi bước vào thi như một số địa phương trên cả nước.

Công tác tổ chức thi tại tất cả 26 điểm thi diễn ra thông suốt, nhẹ nhàng, kể cả điểm thi tại huyện Nam Giang - nơi tổ chức thi cho 168 TS của Trường Phổ thông DTNT tỉnh chuyển về. Đây là năm thứ hai liên tiếp được ghi nhận không có trường hợp TS hay giám thị nào vi phạm quy chế thi. Cũng không xảy ra sự cố nào liên quan đến khâu sao in đề thi như thiếu số trang, mờ, mã đề không giống nhau…

Nhẹ lòng kết thúc kỳ thi

Chiều qua 10.8, sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc đã có những chia sẻ với PV Báo Quảng Nam về công tác tổ chức kỳ thi “có một không hai” này. Như vừa giải tỏa được áp lực, ông Quốc nói đây là kỳ thi chưa có tiền lệ, phải vượt qua nhiều khó khăn và bản thân “từng giờ từng phút trông chờ buổi thi rồi kỳ thi trôi qua, và đến giờ này cảm thấy nhẹ lòng”.

Mục tiêu đặt ra của kỳ thi lần này là thực hiện nhiệm vụ an toàn kép trong hoàn cảnh chỉ có gần một nửa số TS được dự thi. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng như y tế, điện lực, công an, các địa phương đã giúp tổ chức kỳ thi thành công, cả về an ninh an toàn thi cử lẫn sức khỏe TS, cán bộ coi thi.

Ông Quốc đánh giá, qua kỳ thi có thể thấy các em đều chấp hành tốt nội quy, quy chế thi và hướng dẫn của giám thị, tập trung làm bài. Trong khi đó, cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, giám sát, các lực lượng bảo vệ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

“Năm nay phải điều động thêm nhiều giáo viên THCS làm công tác giám thị. Song nhờ tập huấn, diễn tập chuyên môn nghiệp vụ kỹ, thầy cô có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc nên tất cả đều triển khai thực hiện thuần thục, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó, góp phần cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc nhưng khá nhẹ nhàng, không gây áp lực đối với TS” - ông Quốc nói.

Người đứng đầu ngành GD-ĐT của tỉnh cũng không quên nhắn nhủ đến những TS chưa được dự thi do dịch bệnh Covid-19: “Các em lo lắng, đợi chờ là điều dễ hiểu nhưng hãy an tâm, tất cả sẽ được dự thi đợt 2 trong thời gian tới để tiếp tục con đường học tập phía trước. Chưa được thi đợt này song đây là thời gian quý để các em có điều kiện ôn tập kỹ hơn, có thêm kinh nghiệm qua bộ đề thi vừa rồi để sắp tới có thể làm bài thi đạt kết quả tốt”.