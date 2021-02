Tiếp tục thi tuyển viên chức giáo dục

Vừa kết thúc kỳ thi tuyển viên chức giáo viên (GV) tỉnh Quảng Nam năm 2020, các ngành chức năng của tỉnh lại bắt tay vào chuẩn bị cho kỳ thi tuyển năm 2021 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Thí sinh dự khai mạc kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020. Ảnh: X.P

1.200 thí sinh trúng tuyển

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 (tổ chức vào tháng 12.2020), số thí sinh (TS) đăng ký dự thi 2.691; trong đó 438 mầm non, 723 tiểu học, 959 THCS, 571 THPT.

Qua 2 vòng thi, có 1.200 TS trúng tuyển. So với chỉ tiêu tuyển dụng 1.783 còn thiếu 583 chỉ tiêu, chủ yếu bậc mầm non và tiểu học. Lý do, số lượng dự tuyển bậc học mầm non, tiểu học và một số môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học cấp tiểu học ở một số địa phương ít hơn chỉ tiêu tuyển dụng (chỉ tiêu tuyển/dự thi mầm non 438/426, tiểu học 723/947).

Theo ông Quốc, việc tổ chức thi, ra đề, làm phách, chấm thi… rất nghiêm ngặt, chặt chẽ theo đúng quy định, thậm chí có phần siết chặt hơn so với hướng dẫn của Trung ương nhằm ngăn chặn những sơ hở có thể dẫn đến tiêu cực.

Về kế hoạch tuyển dụng trong thời gian tới, lãnh đạo một số địa phương kiến nghị tỉnh sớm tổ chức thi tuyển viên chức GV và cả nhân viên vì hiện nay đang thiếu khá nhiều; đồng thời xét đặc cách số nhân viên hợp đồng lâu năm như GV trước đây (trước thời điểm 31.12.2015).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Arất Blúi, tỉnh nên xem xét cho địa phương đặc cách tuyển dụng 15 nhân viên (10 y tế, 5 kế toán) đã hợp đồng trước 2015 nhằm tạo điều kiện cho người lao động. Trong khi đó, huyện Nam Trà My năm 2020 không đăng ký thi tuyển mà chỉ xét tuyển 85 chỉ tiêu nhưng năm 2021, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn, sẽ đăng ký 271 chỉ tiêu tuyển dụng. Ông Mẫn đề nghị nên thi trong dịp hè để có đội ngũ ngay từ đầu năm học mới, GV hợp đồng có điều kiện ôn thi và 19 nhân viên hợp đồng trước 2015 tại địa phương được xét tuyển.

Trong khi đó, Trưởng phòng GD-ĐT Thăng Bình Phan Văn Tuyển đề xuất sắp tới tỉnh tổ chức thi tuyển GV và nhân viên, cho đăng ký trên phạm vi toàn tỉnh để tuyển đủ chỉ tiêu. Trong khi chưa tổ chức thi nên cho phép các địa phương đồng bằng hợp đồng GV dưới chuẩn quy định (mầm non trung cấp, tiểu học cao đẳng) như miền núi đang thực hiện vì thực tế hiện nay hợp đồng GV đủ chuẩn rất khó có người.

Thi tuyển cả nhân viên

Với kết quả thi vừa qua, toàn tỉnh còn 583 chỉ tiêu chưa được tuyển dụng. Vì vậy, ông Hà Thanh Quốc đồng ý với các địa phương đề nghị UBND tỉnh sớm tiếp tục tổ chức thi tuyển để tuyển dụng chỉ tiêu còn thiếu, trong đó chủ yếu ưu tiên mầm non và tiểu học và cả nhân viên y tế, kế toán trường học (riêng nhu cầu THPT lên đến 120 người). Đồng thời cho đăng ký thi toàn tỉnh theo nhiều nguyện vọng đối với tất cả bậc học nhằm tạo điều kiện cho TS trúng tuyển và hạn chế việc tuyển thiếu chỉ tiêu. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế số TS mầm non, tiểu học hiện nay chưa đủ chuẩn khá nhiều, nên cho các em đang học nâng chuẩn nợ để tham gia thi tuyển.

Theo ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các trường học cần xây dựng đề án vị trí việc làm đối với nhân viên để có kế hoạch tuyển dụng. Riêng về kiến nghị đặc cách, ông Lại nói Trung ương chỉ cho đặc cách GV trước thời điểm 31.12.2015, còn nhân viên thì không đề cập nên không thể thực hiện và đề nghị các địa phương miền núi sớm xây dựng kế hoạch cử tuyển trước khi thi tuyển.

Chủ trì buổi làm việc với các sở và địa phương vào sáng qua 24.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác tổ chức thi tuyển viên chức GV năm 2020 và yêu cầu Sở Nội vụ nhanh chóng thẩm định, sớm báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để các địa phương ban hành quyết định tuyển dụng, bố trí công việc.

Về kế hoạch năm 2021, ông Tân cho biết sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển viên chức GV và cả viên chức khác. Đồng thời đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, sẽ có một số thay đổi nhằm tuyển dụng đạt chất lượng và số lượng như TS được đăng ký trên địa bàn tỉnh theo 2 nguyện vọng, thậm chí nhiều hơn để tuyển được hết chỉ tiêu (khác với trước đây đăng ký theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố), đối tượng tuyển dụng trên toàn quốc. Tỉnh cũng sẽ có văn bản gửi bộ, ngành Trung ương xin đối tượng đang theo học nâng chuẩn được tham gia thi tuyển. Không thể xét tuyển đặc cách nhân viên vì không có quy định. Địa phương nào thiếu GV tiếp tục hợp đồng theo Nghị quyết 102 của Chính phủ, nơi nào không có nguồn có thể hợp đồng dưới chuẩn.