Trường ĐH Duy Tân vươn lên vị trí số 2 Việt Nam trong bảng xếp hạng URAP năm 2020

(QNO) - Trong bảng xếp hạng đại học (ĐH) thế giới theo học thuật URAP 2020, Trường ĐH Duy Tân (DTU) vươn lên vị trí thứ 2 Việt Nam và tăng 337 hạng lên vị trí thứ 770 thế giới.

Ngày 5.12, tổ chức xếp hạng ĐH thế giới theo thành tựu học thuật - URAP (University Ranking by Academic Performance) công bố kết quả xếp hạng năm 2020, trong đó Việt Nam có tổng cộng 12 ĐH, trường ĐH lọt vào bảng xếp hạng này (tăng 4 trường so với 2019).

Bảng xếp hạng URAP 2020 có 3.000 ĐH và trường ĐH thế giới được xếp hạng, tăng 500 trường so với 2019.

Đứng đầu danh sách 12 ĐH, trường ĐH Việt Nam trong bảng xếp hạng URAP 2020 vẫn là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (2019 cũng đứng đầu) nhưng đã tăng 321 bậc để đứng thứ 639 thế giới. Trường ĐH Duy Tân từ vị trí số 3 (năm 2019) đã vươn lên vị trí thứ 2 Việt Nam và tăng 337 bậc để đứng thứ 770 thế giới. ĐH Quốc gia Hà Nội từ vị trí thứ 4 cũng đã vươn lên vị trí thứ 3 Việt Nam và tăng hạng lên thứ 1.066 thế giới.

Tiếp theo là ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh - vị thứ 1.136 thế giới, Trường ĐH Y Hà Nội (1.339), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (1.425), Trường ĐH Cần Thơ (2.230), ĐH Huế (2.288).

Bốn trường mới trong bảng xếp hạng URAP 2020 là: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - vị thứ 2.042 thế giới, Trường ĐH Nông nghiệp Việt Nam (2.368), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (2.655), Trường ĐH Mỏ & địa chất (2.662).

URAP sử dụng dữ liệu về tất cả ĐH do Web of Sciences thống kê để thực hiện xếp hạng. Các tiêu chí về số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn… chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quá trình đo lường. Hệ thống này không dùng số liệu do các ĐH tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của chuyên gia. Những điều này làm cho kết quả xếp hạng URAP trở nên tuyệt đối khách quan.