Trường học chủ động phòng chống dịch

BỘ GD-ĐT ngày 1.2 có văn bản đề xuất Thủ tướng cho học sinh (HS) nghỉ học để phòng chống dịch corona tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc (là 3 địa phương Thủ tướng công bố dịch). Một số tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã có quyết định cho HS nghỉ học từ 2 ngày đến một tuần để thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch.

Ngành GD-ĐT khuyến cáo học sinh đi học phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Ảnh: X.P

Trong khi đó, chiều qua 2.2, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở vẫn thường xuyên theo dõi sát sao tình hình trên địa bàn tỉnh và đang cân nhắc để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho HS nghỉ học hay không.

Theo ông Quốc, quan trọng không phải là nghỉ học bởi nghỉ học mà để các em đi chơi thì vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm. “Do vậy việc cho HS nghỉ học phải hết sức cân nhắc và tùy theo tình hình, diễn biến của địa phương. Hơn nữa Bộ GD-ĐT cũng chưa có chỉ đạo cho nghỉ học. Tôi cũng đã trao đổi với Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai thì thấy đến giờ này chưa cần thiết để đưa ra quyết định cho HS nghỉ học trong tuần tới” - ông Quốc nói.



Cũng theo người đứng đầu ngành GD-ĐT, hiện sở đã có chỉ đạo cụ thể các phòng GD-ĐT, các trường quán triệt cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm để tuyên truyền, hướng dẫn cho HS cách phòng chống dịch như đeo khẩu trang đến trường, hạn chế tiếp xúc người lạ… Các trường học cũng phải thường xuyên theo dõi, phát hiện những em có biểu hiện sốt, ho báo cho phụ huynh biết đón về để kiểm tra sức khỏe.

Đặc biệt, các trường học có tổ chức nội trú, bán trú phải có biện pháp chủ động phòng chống dịch như tổng vệ sinh trường lớp, nơi ở, khuyến cáo HS tự mang theo nước uống chứ không dùng nước chung của trường.

Theo ông Quốc, địa bàn quan tâm nhất vẫn là Hội An vì nơi đây khách du lịch nhiều. Do đó chiều qua 2.2, ông Quốc cùng đoàn công tác của sở đã đi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Phòng GD-ĐT Hội An về công tác phòng chống dịch tại đây.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Phan Văn Chương cho hay tranh thủ 2 ngày cuối tuần vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho HS dọn vệ sinh, nhất là khu vực khu nội trú - nơi ở của hơn 260 HS của trường, đồng thời tăng cường tuyên truyền để HS phòng chống dịch.

Sau kỳ nghỉ tết, HS Trường Phổ thông DTNT tỉnh bắt đầu trở lại trường từ ngày 1.2 và sẽ học vào ngày 3.2. Hiệu trưởng Lê Đức Sơn cho biết ngay trong ngày đầu tiên tập trung, nhà trường đã phổ biến cho các em về dịch corona và các biện pháp phòng chống, tổ chức cho các em vệ sinh khu nội trú; đồng thời mua khẩu trang phát cho tất cả HS. Cạnh đó, đơn vị cũng đã liên hệ với ngành y tế Hội An để biện pháp hỗ trợ công tác phòng chống dịch vì trường có 469 HS ở tập trung khu nội trú ngay tại trường.

Trong khi đó để “né” dịch corona, Trường Đại học Quảng Nam trong ngày 1.2 đã có quyết định cho sinh viên nghỉ học. Cụ thể, sinh viên, học viên, kể cả lưu HS nước ngoài đang học tập và thực tập tại trường, được kéo dài thời gian nghỉ Tết Canh Tý thêm một tuần, từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2. Nhà trường khuyến cáo trong thời gian nghỉ học, sinh viên, học viên ở tại địa phương, hạn chế đi lại, có các biện pháp phòng chống dịch. Riêng cán bộ, viên chức và người lao động vẫn làm việc bình thường.

Tương tự, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam cũng cho sinh viên, học viên nghỉ thêm 1 tuần và sẽ học trở lại vào ngày 10.2. Theo Hiệu trưởng Lương Văn Vui, sinh viên, học viên của trường từ nhiều địa phương trên cả nước, kể cả Lào, nên sau khi cân nhắc, xin ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế, nhà trường quyết định cho nghỉ học.