Xã không còn hộ nghèo

1. Gần trụ sở xã Đại Hiệp, Trường Mầm non Ban Mai Xanh sở hữu cơ ngơi hiện đại gồm 5 tầng, trang bị thang máy tiện lợi.

Cơ sở tư thục này là kết quả của quá trình xã hội hóa đầu tư cho giáo dục lâu dài mà địa phương chú trọng thực hiện. Hoạt động vào tháng 7.2019, nhà trường đang nuôi dạy khoảng 90 cháu. Cách đó chừng 200m về phía nam, Trường Mầm non Đại Hiệp cũng đưa thêm 10 phòng học vào sử dụng cách đây chưa lâu. Cô Nguyễn Thị Thương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Hiệp cho hay, đơn vị có 14 lớp học với 420 cháu, trong đó có một điểm lẻ tại thôn Đông Phú gồm 3 lớp. Ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị do các cấp và ngành GD-ĐT Đại Lộc đầu tư, nhà trường cũng tích cực tham mưu, chăm lo xây dựng cảnh quan sư phạm phù hợp với lứa tuổi măng non. Năm 2018, cơ sở giáo dục công lập này đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

Cảnh quan sư phạm Trường Mầm non Đại Hiệp. Ảnh: CT

Ngoài hai trường vừa đề cập, xã Đại Hiệp còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp tiểu học và THCS theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Cụ thể, Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình được công nhận đạt “4 chuẩn” (quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học cấp độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3); Trường THCS Trần Phú đạt chuẩn quốc gia lần 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trong khi đó, các hình thức khuyến học, khuyến tài ở từng trường, từng thôn, tộc họ phát triển rộng khắp.

2. Cùng với giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở Đại Hiệp cũng được chú trọng. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giai đoạn 2015 - 2020, Đại Hiệp tiếp nhận và giải quyết 1.637 hồ sơ đối tượng chính sách và 623 hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội; huy động các nguồn lực từng bước tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục nghĩa trang liệt sĩ xã; xây mới 19 nhà, sửa chữa 33 nhà cho gia đình chính sách. Qua vận động, địa phương xây dựng thêm 5 nhà tình thương cho đối tượng không thuộc diện chính sách, hộ nghèo. Đến nay, Đại Hiệp không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo, xóa xong nhà tạm...