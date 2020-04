An toàn từ hoạt động vận tải

Sở Giao thông vận tải (GTVT) áp dụng tạm dừng vận chuyển hành khách đường bộ, đường thủy nội địa; tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho người điều khiển, hành khách… trong giai đoạn cách ly toàn xã hội 15 ngày. Như vậy, kể từ 0 giờ ngày 1.4, vận chuyển hành khách của các tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, taxi tạm dừng hoạt động. Tất nhiên, loại trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Dưới đường thủy nội địa, vận chuyển khách đối với tuyến ra đảo, khách ngang sông, trong lòng hồ trước mắt không hoạt động đến hết ngày 15.4 (tuyến vận tải khách du lịch tại Hội An thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố). Riêng phương tiện thủy dùng để vận chuyển khách trong trường hợp cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, cơ sở sản xuất thì phải đảm bảo số lượng người trên tàu không quá 50% số ghế và không quá 20 người/chuyến.

Triệt để hơn nữa, Sở GTVT còn tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn của phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho xe kinh doanh vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt. Tuân thủ chỉ đạo của ngành chức năng, các bến xe trên địa bàn không thực hiện ký lệnh di chuyển cho các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt. Ghi nhận của Sáu Còi ở các bến xe Tam Kỳ, Nam Phước (Duy Xuyên) và Đại Lộc, không khí vắng lặng thấy rõ so với ngày thường. Tại bến xe Đại Lộc, hàng trăm phương tiện taxi, xe buýt, xe khách liên tỉnh đậu đỗ chật kín phía sân sau. Chủ Công ty Chiến Nga (Đại Lộc) cho biết, 80 xe taxi thương hiệu Vu Gia, Đại Lộc, Nông Sơn mà doanh nghiệp tham gia cổ phần dừng đón khách theo quy định, trong đó 70 xe đỗ tại bến xe Đại Lộc để chờ quyết định tiếp theo từ phía ngành chức năng.

Kiểm soát tình hình, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) đã bố trí cán bộ trực cập nhật dữ liệu từ hệ thống thiết bị giám sát hành trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam để theo dõi, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành thực hiện. Trên đường bộ (trừ tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và dưới đường thủy nội địa, Thanh tra Sở GTVT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT - ông Phạm Ngọc Thanh cho hay, qua kiểm tra nhận thấy các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc chấp hành quy định của ngành chức năng. Từ nay đến hết 15.4, các đội chuyên trách của đơn vị sẽ tiếp tục tập trung thực thi nhiệm vụ đặt ra. Sáu tôi thiết nghĩ, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng cần bố trí lực lượng kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm, nhất là các bến khách ngang sông, lòng hồ do địa phương cấp phép, quản lý hoạt động.