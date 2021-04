Cần khảo sát kỹ đoạn đường xảy ra tai nạn thương tâm tại Đại Lộc

(QNO) - Qua vụ tai nạn thương tâm trên tuyến ĐT609C tại Đại Lộc khiến 2 người chết, ngành chức năng của tỉnh và huyện cần có cuộc khảo sát kỹ yếu tố kỹ thuật, an toàn giao thông toàn tuyến đường này.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn ngày 9.4.2021 thuộc khu vực dân cư đông đúc. Ảnh: C.T

Như Báo Quảng Nam thông tin, khoảng 18 giờ 40 ngày 9.4.2021, trên tuyến ĐT609C do tỉnh quản lý đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Đại An (Đại Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ BKS 92A-183.25 với 1 xe tải và 4 xe máy. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ và 5 người bị thương (7 người đều đi xe máy).

Mặc dù cắm biển hạn chế tốc độ qua đoạn cong nhưng nhiều phương tiện không tuân thủ. Ảnh: C.T

Sau vụ việc, người dân sinh sống dọc khu vực cho rằng cần có cuộc khảo sát kỹ yếu tố kỹ thuật, an toàn giao thông trên toàn tuyến ĐT609C, đặc biệt là đoạn đường từ ngã ba Quảng Huế (giao nhau với tuyến ĐT609B) đến cầu Quảng Huế. Bởi cung đường này từng xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông gây chết người, trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Nhiều người chia sẻ, mỗi lần lưu thông qua đây luôn có cảm giác bất an.

Đoạn qua trước Trường Mầm non Đại An đến cầu Quảng Huế có nhiều vị trí xuống cấp. Ảnh: C.T

Qua tìm hiểu, đoạn từ ngã ba giao nhau với tuyến ĐH3.ĐL cũ (phía trước Trường Mầm non Đại An) lên gần cầu Quảng Huế thuộc dự án nâng cấp, mở rộng do huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư (khi đó là tuyến ĐH3.ĐL).

Còn đoạn từ ngã ba phía trước Trường Mầm non Đại An trở lui về hướng đông, giáp với ĐT609B và đoạn phía tây cầu Quảng Huế, qua vùng B lên giáp tuyến quốc lộ 14B thuộc dự án nâng cấp, mở rộng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Nhiều điểm mặt đường nhẵn bóng thiếu độ ma sát. Ảnh: C.T

Các đoạn đường trên hoàn thành đưa vào sử dụng mấy năm gần đây. Trong đó đoạn từ ngã ba phía trước Trường Mầm non Đại An lên gần cầu Quảng Huế, qua quá trình khai thác, bề mặt và nền đường có dấu hiệu xuống cấp do tác động của xe chở quá tải trọng cũng như mưa lũ. Nhiều vị trí bê tông xi măng bị nát, không ít chỗ bề mặt bị nhẵn dễ dẫn đến trượt bánh xe nếu chạy nhanh, nhất là gặp thời tiết bất lợi.

Ô tô tải nặng chở cát qua lại rất đông. Ảnh: C.T

Mặc dù đoạn tuyến kể trên qua khu vực dân cư đông đúc, 2 trường mầm non và tiểu học, nhà cửa, tường rào nằm sát mặt đường, lại có 2 điểm cong cua nhưng xe chạy với tốc độ cao, rất dễ xảy ra va chạm bất ngờ nếu không làm chủ được tay lái.

Việc cắm biển hạn chế tốc độ 40km/h chỉ được thực hiện tại khu vực có 2 điểm cong cua. Trong khi đó, tuyến đường này có rất đông xe tải chở cát ở vùng B qua lại hằng ngày, nhiều tài xế bất chấp tính mạng người đi đường đã phóng nhanh vượt ẩu để nhanh kiếm chuyến.

Một biển báo qua đoạn cong bị hư hỏng, thay vào đó là bảng hiệu quảng cáo của tư nhân. Ảnh: C.T

Thiết nghĩ, các ban ngành chức năng cần khảo sát thật kỹ, có giải pháp phù hợp để xóa “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến ĐT609C; nghiên cứu lắp đặt biển hạn chế tốc độ trên toàn đoạn tuyến qua xã Đại An; có giải pháp hữu hiệu để kiểm soát tải trọng phương tiện, giám sát tốc độ.

Lấn chiếm hành lang an toàn để buôn bán tại khu vực giao nhau giữa ĐT609C với ĐT609B. Ảnh: C.T

Ngoài ra, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông (buôn bán dưa hấu, bắp, thủy sản...) hiện diễn ra nhức nhối ngay tại nơi giao nhau giữa tuyến ĐT609B với đầu tuyến ĐT609C gây khuất tầm nhìn người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.