Cân nhắc chuyển đổi sử dụng đất lúa

HĐND tỉnh vừa ra nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác cho nhiều địa phương. Các dự án thu hồi đất lúa được “gác cổng” rất cẩn trọng và xem xét cả yếu tố bất lợi khi chuyển đổi mục đích sử dụng.

Các dự án thu hồi đất lúa đã được HĐND các cấp xem xét cẩn thận trước khi quyết định cho đầu tư. Ảnh: H.P

Lọc dự án

Tại huyện Quế Sơn, các dự án thực sự cần thiết, mang tính khả thi cao nhưng có ảnh hưởng đến đất lúa đều được đem ra phân tích, cân nhắc kỹ lưỡng hai mặt được – mất, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ. Quế Sơn đang hoàn tất các thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án khu dân cư Hương Quế Đông (xã Quế Phú).

Theo UBND huyện Quế Sơn, đây là dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp quy hoạch vùng đông của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch chi tiết 1/500 của địa phương. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo cho xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.

Tương tự, với dự án nhà máy may mặc xuất khẩu tại xã Quế Thuận nằm tiếp giáp với đường ĐT611, HĐND huyện Quế Sơn đánh giá, tuy diện tích xây dựng nhà máy có ảnh hưởng đến đất lúa, song lĩnh vực đầu tư của dự án thuộc loại hình sản xuất sạch và cần nhiều lao động, do đó việc đầu tư xây dựng nhà máy may mặc tại xã Quế Thuận sẽ giải quyết nhiều việc làm, ổn định thu nhập cho người dân, nên vẫn quyết định đầu tư. Một dự án khác, được quyết định đầu tư năm nay là cửa hàng xăng dầu Sơn Lộc tại xã Quế Châu. Dự án này thu hồi khoảng 0,2ha đất lúa. Giải trình lý do chọn dự án này, UBND huyện Quế Sơn cho rằng, vị trí diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu thuộc khu vực đất cải tạo (cải tạo từ khu dân cư Vườn Dừa), nên năng suất thấp (do chất đất không phù hợp để trồng lúa); khu vực này nằm ở điểm cuối tuyến kênh (thuộc tuyến kênh Hố Giang) nên thường xảy ra tình trạng thiếu hụt nước tưới.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức cho biết, các dự án tác động vào diện tích đất lúa tại địa bàn huyện Quế Sơn, tại Kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX vừa qua, đã thông qua nghị quyết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa với dự án nhà máy may mặc xuất khẩu tại xã Quế Thuận và dự án cửa hàng xăng dầu Sơn Lộc tại xã Quế Châu. Riêng dự án khu dân cư Hương Quế Đông (xã Quế Phú), HĐND tỉnh đang giao Sở TN-MT rà soát việc sử dụng đất lúa. Tại huyện Quế Sơn, 3 danh mục nói trên đề xuất được bổ sung danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020, sang mục đích thương mại – dịch vụ, phát triển khu dân cư với diện tích hơn 3,6ha.

“Sát hạch” kỹ càng

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã “gác cổng” chặt chẽ việc các địa phương đăng ký danh mục, đề xuất bổ sung diện tích thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ. Trong đó, yêu cầu các dự án phải chứng minh đầy đủ năng lực tài chính, chủ trương đầu tư và tính khả thi; đặc biệt giải trình cụ thể khi thu hồi diện tích đất lúa. HĐND tỉnh vừa ban hành nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Nam Trà My, Quế Sơn, Phước Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Giang, Núi Thành, Đại Lộc, Phú Ninh, Đông Giang, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An.

Theo thống kê của UBND tỉnh, tổng diện tích đề nghị thu hồi năm 2020 hơn 603,8ha. Năm 2020, có tổng cộng 46 danh mục dự án kể cả sử dụng vốn ngân sách lẫn ngoài ngân sách chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ. Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng hơn 382ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước gần 59ha; đất trồng lúa nước còn lại hơn 5,7ha; đất rừng phòng hộ 10,6ha). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cho rằng, HĐND tỉnh chỉ thông qua các dự án thực sự bức thiết, thân thiện với môi trường, được cử tri và nhân dân địa phương đồng thuận; ngược lại sẽ loại bỏ ngay dự án vừa làm mất đất lúa lại tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.