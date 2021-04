Chậm khắc phục sạt lở taluy dương trên quốc lộ 14B

(QNO) - Gần nửa năm qua, một đoạn taluy dương trên quốc lộ 14B qua xã Đại Quang (Đại Lộc) bị sạt lở, đe dọa an toàn cho người và phương tiện, tuy nhiên các phương án và công tác khắc phục vẫn còn chậm trễ.

Đất đá đổ xuống lề trên quốc lộ 14B. Ảnh: H.L

Đoạn taluy này bị sạt lở nghiêm trọng từ đợt mưa lũ cuối năm 2020. Mỗi ngày tình trạng sạt lở càng nặng nề khiến một lượng lớn đất đá tràn từ trên đồi cao xuống lề, có nguy cơ tràn ra lòng đường, đe dọa an toàn giao thông. Sạt lở còn có nguy cơ đe dọa nhiều đường dây viễn thông, điện lực, công trình trụ điện trung áp cấp điện cho khu vực Nam Giang.

Sau đợt bão lũ cuối năm 2020, các cơ quan chức năng của huyện Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam kịp thời dùng rọ sắt, đá hộc chèn chống cấp bách, neo giữ song hình thức gia cố này chẳng ăn thua so với khối lượng đất đá đổ xuống và mức độ sạt lở. Nếu không kịp thời khắc phục, nhất là vào mùa mưa bão năm 2021, tình trạng sạt lở còn diễn ra nghiêm trọng và mức độ thiệt hại càng nặng nề hơn.

Đoạn đường xảy ra sạt lở có nhiều phương tiện qua lại. Ảnh: H.L

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường này không có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm, lại đông đúc người và phương tiện lưu thông nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn.

Trong công văn gửi Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, ông Trần Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, vị trí sạt lở tại km44+900 trên quốc lộ 14B thuộc thôn Phước Lộc (xã Đại Quang). Sự cố đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và nguy cơ ngã đổ trụ điện số 1762 của đường dây 500kV Đà Nẵng - Thạnh Mỹ, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng.

Sạt lở ảnh hưởng tới công trình điện lực. Ảnh: H.L

Sở GT-VT đã khẩn trương phối hợp các bên liên quan nhằm sửa chữa vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ đường dây 500kV Đà Nẵng - Thạnh Mỹ. Thứ tự thực hiện là phải gia cố an toàn cột điện trước, sau đó mới được phép tiến hành tháo dỡ và gia cố lại mái taluy dương. Đến nay, phía Công ty Truyền tải điện 2 đã thi công các cọc khoan nhồi để gia cố móng trụ điện 1762, dự kiến hoàn thành khối lượng công việc này vào ngày 15.5.2021.

Phía Sở GT-VT tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến đến 5.5.2021 có kết quả lựa chọn nhà thầu, sau đó tiến hành thi công, sửa chữa, gia cố mái ta luy dương, tường chắn bê tông. Trong thời gian lựa chọn nhà thầu, Sở GT-VT chỉ đạo đơn vị bảo trì luôn duy trì lực lượng tổ chức giao thông, đặt biển cảnh báo và điều tiết giao thông trên nửa mặt đường còn lại.