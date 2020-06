Công trình chiến lược đường 129

Nhiều nhà chuyên môn phân tích, đường 129 đang triển khai thi công là công trình có tầm quan trọng, chiến lược trong hạ tầng giao thông đường bộ, sẽ mang lại sức bật, thời cơ mới cho vùng đông Quảng Nam.

Nhà thầu Phú Vinh cho thi công thảm bê tông nhựa đoạn qua xã Tam Hiệp. Ảnh: T.C.T

Công trình chiến lược

Giai đoạn 1 đường ven biển Quảng Nam (hay còn gọi là đường 129) đã hoàn thành, mở ra “huyết mạch” đường bộ mới từ khu vực giáp ranh Đà Nẵng, dọc theo Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình vào dốc Diên Hồng của Tam Kỳ với điểm nhấn là cầu Cửa Đại.

Từ ngày đưa vào khai thác, các dự án về khu dân cư, khu công nghiệp và khu du lịch cao cấp hình thành đã giải quyết hàng nghìn lao động địa phương, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho cư dân vùng đông nói riêng.

Nhà chuyên môn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân sở tại từng phản biện, nếu không mở ra đường 129, các địa phương có tuyến giao thông chiến lược được ví như quốc lộ (QL) 1 ven biển đi qua sẽ khó mà bứt phá về kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Sáu - một người dân xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) chia sẻ, hạ tầng tồi tàn, nông dân canh tác nông nghiệp trên vùng đất đầy cát và gió cho năng suất thấp, nuôi trồng thủy sản manh mún dễ xảy ra dịch bệnh thì thoát nghèo, vươn lên làm giàu sẽ khó khả thi.

Rõ ràng, đường 129 không chỉ giải bài toán chiến lược về kinh tế, mà còn là lối mở cho hàng loạt vấn đề về kết nối hạ tầng, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng... An toàn giao thông là một minh chứng. Xe cộ lưu thông trên cung đường này ngày càng đông, chứng tỏ đã san sẻ lưu lượng phương tiện trên QL1. Nếu xảy ra sự cố về thiên tai, bão lụt, việc triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn thông qua đường 129 sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Ngày có trục dọc chiến lược này, các trục ngang trọng điểm khác có cơ hội kết nối liên hoàn như các dự án đường ven biển Bình Minh, cắt đường 129, QL1, dọc theo QL14E lên gần giáp nút giao cao tốc qua Thăng Bình; đô thị tỉnh lỵ có đường Điện Biên Phủ, QL40B... Để hoàn thiện thêm giai đoạn I, hạng mục đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại giai đoạn 2 cũng đã hoàn thành mở rộng ra 38m, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông được bố trí đúng quy định.

Mở ra giai đoạn 2

Tiến độ thi công về đích để kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII gặp thách thức rất lớn, mặc dù tỷ lệ đã bàn giao mặt bằng đạt 23,1km/26,5km (đạt tỷ lệ 87%). Những vị trí còn lại là “nút thắt” đang tồn tại tại địa bàn Núi Thành, có thể kể ra như nút giao đường Quang Trung, km21+150-km21+500 qua vịnh An Hòa, đoạn km25+750 đến cuối tuyến giao với đường vào sân bay Chu Lai.

Ông Trần Cảnh Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chia sẻ, với quyết tâm hoàn thiện trục đường ven biển, tháng 12.2018, dự án Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (giai đoạn 2) được khởi công. Công trình có chiều dài 26,5km sẽ khớp nối giai đoạn 1 ở nút giao QL40B (xã Tam Phú, Tam Kỳ).

Dự án hoàn thành sẽ tiếp tục tạo động lực cho vùng đông Tam Kỳ, Núi Thành nói riêng. Theo đó, bắt đầu từ QL40B, cung đường chạy dọc trên dải đồi cát ven biển, vượt sông Trường Giang bằng cầu Tam Tiến, đến giữa đồi cát xã Tam Hòa rẽ phải đi ven vịnh Tam Hòa, sau đó rẽ trái hướng thẳng vào đường trục chính của Khu công nghiệp Tam Hiệp. Tiếp đến, tuyến trùng với đường trục ven biển của Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa, đi theo đường trục ven biển như định hướng của quy hoạch đô thị Núi Thành, vượt qua sông An Tân vào điểm cuối giao với đường vào sân bay Chu Lai.

Để hoàn thành cung đường đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng phát triển du lịch - dịch vụ, công nghiệp của Khu kinh tế mở Chu Lai, liên danh nhà thầu Công ty CP Đạt Phương và Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh đang thúc đẩy tiến độ thực hiện tại vị trí đã được bàn giao mặt bằng sạch. Trên công trình cầu Tam Tiến, Công ty CP Đạt Phương đang lắp đặt lan can, đường dẫn vào 2 đầu cầu cũng đã kết nối thông suốt.

Kỹ sư Đặng Xuân Khôi - Đội trưởng thi công của Công ty CP Đạt Phương cho biết, 5 cây cầu khác thuộc giai đoạn 2, nhà thầu cũng đã làm xong phần thô. Chưa đầy một tuần nữa, lan can cầu Tam Tiến sẽ xong, sau đó thảm nhựa, lắp khe co giãn mặt cầu. Chủ đầu tư cho biết, Đạt Phương còn đang thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn lý trình km23+000 trở vào, phấn đấu cuối tháng 6 này thảm bê tông nhựa lớp 2 dài khoảng 2,3km.

Theo kỹ sư Trần Duy Lĩnh - Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh, nhà thầu tiếp tục thúc đẩy thi công tại nơi đã có mặt bằng sạch. Ghi nhận trên công trường gói thầu số 2, tuần qua Phú Vinh triển khai thảm bê tông nhựa lớp 1 đoạn lý trình km20+000 - km21+000 qua xã Tam Hiệp (Núi Thành).

Các phân đoạn km16+500 - km17+800, km18+200 - km20+000 đã hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm cuối cùng; phân đoạn km21+500 - km22+000, km22+600-km23+000 đang chờ đủ thời gian gia tải, sẽ dỡ tải trong tháng 7 và thảm bê tông nhựa trước ngày 15.9 năm nay.

Kỹ sư Trần Duy Lĩnh cho biết thêm, gói thầu số 1 do Phú Vinh thi công hiện đã thảm bê tông nhựa lớp 1 được 6/15km; những đoạn còn lại có mặt bằng đang gia tải, xong cấp phối đá dăm phần dưới hoặc phần trên cùng. Nhà thầu này khẳng định sẽ thảm hoàn thiện bê tông nhựa các đoạn của gói 1 vào cuối tháng 8 năm nay.