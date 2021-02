Đà Nẵng sẵn sàng tàu xe phục vụ tết

(QNO) - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng (VTĐSĐN) đã triển khai các kế hoạch phục vụ hành khách, tăng chuyến tàu xe, xây dựng giá vé... nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân ngày tết. Ảnh: VOV

Tăng chuyến tàu phục vụ tết

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân vào dịp Tết Tân Sửu 2021, ngoài đôi tàu SE21/SE22 chạy hai chiều Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh, Chi nhánh VTĐSĐN sẽ lập thêm tàu D1 tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn vào ngày 15.2.2021; đồng thời vào các ngày 16, 17 & 19, 20.2 đơn vị tiếp tục tăng cường tàu SE27 chạy từ ga Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Tuyến - Đội trưởng Đội khách vận Chi nhánh VTĐSĐN cho biết, đơn vị đã thực hiện bán vé tàu tết từ ngày 1.10.2020 đến nay. Vé được bán trên các website “www.dsvn.vn”, “vetau.com.vn”, “giare.vetau.vn”; tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam. Thời điểm này do đa số khách đặt vé trực tuyến nên lượng khách lên ga mua vé rất thưa thớt. So với năm trước, giá vé tết này không tăng, nhưng so với ngày thường thì giá vé tăng 30 - 40% tùy chặng.

“Để khuyến khích khách đi tàu, ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm giá vé 50% cho trẻ em đi cùng cha mẹ với chặng hơn 500km trong dịp tết. Ngoài ra, đối với học sinh, sinh viên về tết sớm (trước 20.12 Âm lịch), ngành đường sắt cũng giảm 30% giá vé” - bà Lê Thị Tuyến chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế đối tượng xấu, buôn bán hàng rong vào ga lên tàu, ngành đường sắt sẽ tổ chức đón và kiểm soát thẻ lên tàu của hành khách tại cửa soát vé. Việc đưa tiễn hành khách của người thân chỉ đến cửa soát vé nhà ga. Tại các cửa soát vé, sẽ bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ giúp hành khách vào ga lên tàu tận tình, chu đáo.

Mặt khác, để phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian cận kề tết, nhà ga cũng sẽ tăng cường nhân viên thực hiện việc nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế và quy định của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

“Tết này xe khách sẽ chạy suốt 26 ngày!”

Đó là khẳng định của ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng (BXĐN). Thời điểm cận tết, lượng khách vào bến xe có tăng cao hơn ngày thường, song giảm nhiều so với tết năm trước. Hiện nay, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có 37 phòng vé, phục vụ 24/24 giờ từ đây đến sau Tết Nguyên đán 2021. Vì vậy, hành khách hoàn toàn không phải lo thiếu vé xe tết.

Cũng như mọi năm, các nhà xe đều tăng cường 3 - 4 chuyến xe vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Giá vé xe tết dự kiến tăng 20 - 60% theo từng chặng vào thời điểm cụ thể. Riêng trường hợp tăng 60% là do xe phải đi một chiều rỗng (không khách), thường rơi vào những ngày cận tết.

“Các hãng xe đều phải niêm yết công khai giá vé tết tại quầy, nếu tăng giá vé phải được sự thống nhất của Sở GTVT và Sở Tài chính TP.Đà Nẵng. Đối với các trường hợp cố tình bán vé sai quy định, bị hành khách phản ánh, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền” - ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý BXĐN nhấn mạnh.

Ngoài ra, BXĐN cũng yêu cầu các hãng xe thực hiện đầy đủ các quy định phóng chống dịch Covid-19, khai báo y tế theo văn bản mới nhất của Bộ GTVT. Đồng thời, Bến xe sẽ tăng cường kiểm tra các đơn vị vận tải, lập biên bản hoặc xử lý nghiêm những lái xe, nhân viên phục vụ trên xe có hành vi vận chuyển khách không đúng tuyến, chở quá số người quy định; thực hiện đo nồng độ cồn trước khi xe xuất bến; phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm những xe đậu đỗ, đón trả khách tại khu vực trong, trước cổng Bến xe Trung tâm và tuyến đường Tôn Đức Thắng, đảm bảo cho người dân yên tâm về quê đón tết.



Theo kế hoạch, thời gian phục vụ Tết Tân Sửu 2021 của BXĐN sẽ diễn ra trong suốt 26 ngày, bắt đầu từ ngày 1.2 - 26.2.2021 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Cụ thể, từ ngày 1.2 (20 tháng Chạp) đến ngày 11.2 (30 Tết), bến xe tập trung giải tỏa khách các tuyến phía bắc với 363 xe và Tây Nguyên với 197 xe phục vụ khách. Cũng trong khoảng thời gian này, từ 9.2 (28 tháng Chạp) BXĐN tập trung giải tỏa khách các tuyến Huế, Đông Hà, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và các tuyến đi Quảng Nam.

Sau tết, do thời gian nghỉ kéo dài đến 7 ngày nên đơn vị sẽ giãn thời gian phục vụ đến hết ngày 26.2 (15 tháng Giêng) và tập trung giải tỏa các tuyến phía nam.