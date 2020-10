Đại Lộc thiệt hại nặng hạ tầng giao thông

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng giao thông ở Đại Lộc. Các tuyến đường trọng điểm là quốc lộ 14B, ĐT609 và ĐT609B đều bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đặc biệt, quốc lộ 14B tại lý trình km44+900 qua xã Đại Quang bị ngã đổ tường chắn taluy dương dài 60m làm ảnh hưởng đến trụ điện 500kV; nước chảy mạnh làm bong tróc mặt đường nhựa tuyến ĐT609B, sạt lở mái taluy bên trái tuyến đoạn từ cầu Đại Hiệp đến cầu Ngọc gây mất an toàn giao thông.

Mặt đường phía tây cầu Đại Hiệp (Đại Lộc) trên tuyến ĐT609B bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: C.T

Địa hình dốc và nhiều khu vực trũng, cộng với mưa lũ làm sạt lở lượng lớn đất đá gây hư hại mái taluy, vùi lấp cống và mương hở nhiều tuyến đường huyện (ĐH). Đơn cử, nước chảy xiết làm hỏng mặt đường tại cầu Ngoại Thương và sạt lở bên phía hạ lưu tại km1+110 của tuyến ĐH1.ĐL (đường Huỳnh Ngọc Huệ qua thị trấn Ái Nghĩa).

Đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thiệt hại hạ tầng giao thông tại Quảng Nam. Ảnh: CÔNG TÚ

Tuyến ĐH3.ĐL bị sạt lở mái taluy phía bên trái lý trình km12+200 đến km15+700 với khối lượng đất đá khoảng 3.000m3; hư hại mương hở chiều dài 30m (đoạn qua xã Đại Phong). Trên tuyến ĐH6.ĐL, sạt lở hạ lưu cống hộp ngang đường, sập mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5m và dài 10m tại km2+200 qua xã Đại Cường. Sạt lở và bồi đắp lượng lớn đất đá khoảng 5.000m3 tại các lý trình km4+300, km5+300 trên tuyến ĐH13.ĐL, bùn đất dày trung bình 0,3m. Huyện Đại Lộc cho biết, ước tính kinh phí khắc phục thiệt hại các tuyến đường ĐH do địa phương quản lý khoảng 5,2 tỷ đồng.

Vạch mắc võng tại nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 với đường kết nối rất cần thiết cho người tham gia giao thông. Ảnh: K.K

Hiện nay, địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục túc trực đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường bị hư hỏng; khắc phục thông xe một số tuyến đường; rào chắn và thông báo cho người dân không đi lại đoạn còn ngập nước mất an toàn. Thời gian đến, huyện sẽ khắc phục hư hỏng căn bản nhằm đảm bảo lưu thông thuận tiện, an toàn giao thông. Huyện Đại Lộc cũng kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ kinh phí nhằm khắc phục sự cố do thiên tai gây ra; kiến nghị Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý quốc lộ 14B, ĐT609, ĐT609B tăng cường lực lượng, phương tiện cơ giới ứng trực để kịp thời xử lý sạt lở, nhằm đảm bảo lưu thông trên tuyến.