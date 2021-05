Điện Bàn đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Công trình hạ tầng giao thông đô thị - nông thôn được mở ra, nhất là giao thông nội vùng, liên vùng sẽ tạo động lực thúc đẩy Điện Bàn phát triển kinh tế - xã hội.

Thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT608 nối dài, đoạn qua xã Điện Minh (Điện Bàn). Ảnh: CT

Sôi động các công trường

HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm qua Điện Bàn, nguồn vốn sử dụng ngân sách trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2024. Theo đó, dự án đường vành đai phía bắc Quảng Nam có tổng mức đầu tư 498 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông phía bắc tỉnh và TP.Đà Nẵng (thông qua cầu Quảng Đà kết nối với quốc lộ 14B tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng mức đầu tư 525 tỷ đồng, công trình sẽ kết nối thông suốt Duy Xuyên, Đại Lộc và Điện Bàn, xóa đò ngang Ông Đốc tồn tại thời gian dài.

Thời gian qua, tại thị xã Điện Bàn, các công trình xây dựng về hạ tầng giao thông do tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư diễn ra sôi động trên công trường, nhất là tại những vị trí đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Nổi bật có thể kể đến hạng mục đường dẫn phía nam cầu Cẩm Kim sắp hoàn thành; dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò; nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT608 thuộc dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An (vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á)...

Về dự án nâng cấp, mở rộng ĐT608, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) - ông Trần Cảnh Hà chia sẻ, tổng chiều dài thực hiện cải tạo là 6,63km.

Theo đó, điểm bắt đầu tại ngã ba Lai Nghi, giáp đoạn tuyến hiện hữu qua TP.Hội An đã hoàn thành mở rộng trước đó, rồi kéo dài lên đường Hoàng Diệu (trước trung tâm hành chính Điện Bàn), đến cầu Vĩnh Điện mới và kết nối tuyến ĐT609 với giá trị hợp đồng xây lắp 138,45 tỷ đồng.

Công trình sẽ tháo “nút thắt cổ chai” toàn bộ tuyến ĐT608 thuộc Hội An - Điện Bàn, giải quyết bài toán mất an toàn giao thông, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông; mở rộng không gian đô thị trung tâm thị xã, tạo trục cảnh quan ấn tượng qua cầu Vĩnh Điện, tháp Bằng An.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông do thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư cũng đã và đang triển khai với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng để mở rộng mặt cắt hiện hữu, hoặc xây dựng mới theo quy hoạch kết nối đông - tây, nam - bắc, bố trí dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Như các dự án nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn - đoạn từ ngã ba cây Sợp đến ngã ba đường tránh Điện Minh (quốc lộ 1 cũ); đường và cầu ĐH7.ĐB qua sông Vĩnh Điện (xã Điện Thắng Bắc và phường Điện Ngọc).

Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn - ông Dương Tấn Bình cho hay, dự án đường và cầu ĐH7.ĐB qua sông Vĩnh Điện đang thi công là trục tuyến nối liền vùng tây với vùng đông thông qua quốc lộ 1 và tuyến ĐT607. Hạng mục này càng đặc biệt quan trọng khi nằm trong đường vành đai phía bắc Quảng Nam, kết nối liên vùng với TP.Đà Nẵng.

Tập trung đầu tư

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay, giai đoạn 2021 - 2026 địa phương triển khai quy hoạch kinh tế - xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo hướng phát triển bền vững; tổ chức thực hiện tốt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng các đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500... Muốn vậy, thị xã phải huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ khớp nối hạ tầng khung các khu đô thị.

Quan tâm nâng cấp, mở rộng các tuyến ĐH, giao thông trục chính đô thị, nông thôn bằng việc hiện thực hóa đề án kiên cố hóa tuyến ĐH và giao thông nông thôn của tỉnh, tiếp tục triển khai đề án mở rộng các trục chính giao thông nông thôn, đô thị của thị xã. Đặc biệt, tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương và của tỉnh để làm hạ tầng giao thông trọng điểm, mang tính kết nối liên vùng, thông suốt với các địa phương trong và ngoài Quảng Nam.

Từ nay đến cuối tháng 6.2021, Điện Bàn phấn đấu hoàn thành xây dựng các khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công các công trình nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT608 nối dài, cầu Nghĩa Tự (phường Điện Dương), đường dẫn cầu Cẩm Kim…

Thúc đẩy 2 dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng, chuyển giao), gồm 646m đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc của nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng, cùng 1,891km đường nối tuyến ĐT603A với tuyến ĐT607 của Công ty CP Bách Đạt An.

Cạnh đó, ngoài làm đường dẫn ra bãi tập kết cát sỏi, đường trục chính vào các cụm công nghiệp do thị xã quản lý, sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khơi thông mặt bằng thi công cầu và đường dẫn vào tuyến ĐH14.ĐB (giai đoạn 1). Điểm nhấn chính của công trình này là cầu vượt sông Vĩnh Điện sẽ thuộc tuyến ĐT608 nối dài, liên hoàn từ Hội An lên ĐT609 (Điện Bàn - Đại Lộc)...